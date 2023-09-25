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Якщо вам час на пенсію: куди звертатися і які документи потрібні

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Українська гривня Новина оновлена 25 вересня 2023, 14:27
Українська гривня. Фото finance.ua

Є дві головні умови — стаж та настання віку

В Україні є чотири види пенсій — при втраті годувальника, за віком, по інвалідності та спеціальні (соціальні, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, військовослужбовцям тощо). За наявністю деяких причин особи можуть змінювати свої виплати. В осіб постало запитання, які документи потрібні, аби вони змогли оформити собі виплати за віком.

Як мовиться в законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", у 2023 році вийти на пенсію за віком українці можуть за двох умов — при досягненні 60-річного віку, якщо мають стаж не менше за 30 років.

У разі, якщо стажу не буде вистачати, то його можна допрацювати або докупити.

У 2023 році за наявності страхового стажу від 20 до 30 років людина набуде право на призначення пенсії за віком після досягнення 63-річного віку, а при наявності стажу від 15 до 20 років – лише після досягнення 65-річного віку.

Які документи потрібні

  • Заяву про призначення пенсії (стандартний бланк видається в Пенсійному фонді).
  • Паспорт громадянина України або ID-картка.
  • Довідку про місце реєстрації або проживання людини, довідку переселенця.
  • Ідентифікаційний номер.
  • Трудову книжку.
  • Довідку про заробітну плату за 60 місяців поспіль до 30. 06. 2000 року (за бажанням).
  • За наявності документи, що підтверджують наявність трудового стажу з 1 січня 2004 року (диплом про очне навчання, військовий квиток та ін.).
  • Документи про надання особливого статусу, наприклад, особи з інвалідністю, чорнобильця, військовослужбовця тощо (за наявності).
  • Дві кольорових фотокартки розміром 4×6 см для оформлення пенсійного посвідчення.
  • Реквізити відкритого пенсійного (соціального) рахунку в банку.

Слід зауважити, що за призначенням пенсії за віком можна звертатися у будь-який час після права на пенсію. У випадку, якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

Якщо ж звернення за пенсією буде пізніше, то пенсію призначатимуть від дня звернення за нею.

Заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати до будь-якого сервісного центру обраного головного управління Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2024 році пенсіонерам підвищать їх виплати.

Теги:
#Виплати #Пенсія