Якщо вам час на пенсію: куди звертатися і які документи потрібні

Є дві головні умови — стаж та настання віку

В Україні є чотири види пенсій — при втраті годувальника, за віком, по інвалідності та спеціальні (соціальні, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, військовослужбовцям тощо). За наявністю деяких причин особи можуть змінювати свої виплати. В осіб постало запитання, які документи потрібні, аби вони змогли оформити собі виплати за віком.

Як мовиться в законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", у 2023 році вийти на пенсію за віком українці можуть за двох умов — при досягненні 60-річного віку, якщо мають стаж не менше за 30 років.

У разі, якщо стажу не буде вистачати, то його можна допрацювати або докупити.

У 2023 році за наявності страхового стажу від 20 до 30 років людина набуде право на призначення пенсії за віком після досягнення 63-річного віку, а при наявності стажу від 15 до 20 років – лише після досягнення 65-річного віку.

Які документи потрібні

Заяву про призначення пенсії (стандартний бланк видається в Пенсійному фонді).

Паспорт громадянина України або ID-картка.

Довідку про місце реєстрації або проживання людини, довідку переселенця.

Ідентифікаційний номер.

Трудову книжку.

Довідку про заробітну плату за 60 місяців поспіль до 30. 06. 2000 року (за бажанням).

За наявності документи, що підтверджують наявність трудового стажу з 1 січня 2004 року (диплом про очне навчання, військовий квиток та ін.).

Документи про надання особливого статусу, наприклад, особи з інвалідністю, чорнобильця, військовослужбовця тощо (за наявності).

Дві кольорових фотокартки розміром 4×6 см для оформлення пенсійного посвідчення.

Реквізити відкритого пенсійного (соціального) рахунку в банку.

Слід зауважити, що за призначенням пенсії за віком можна звертатися у будь-який час після права на пенсію. У випадку, якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

Якщо ж звернення за пенсією буде пізніше, то пенсію призначатимуть від дня звернення за нею.

Заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати до будь-якого сервісного центру обраного головного управління Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2024 році пенсіонерам підвищать їх виплати.