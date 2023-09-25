Якщо вам час на пенсію: куди звертатися і які документи потрібні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Є дві головні умови — стаж та настання віку
В Україні є чотири види пенсій — при втраті годувальника, за віком, по інвалідності та спеціальні (соціальні, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, військовослужбовцям тощо). За наявністю деяких причин особи можуть змінювати свої виплати. В осіб постало запитання, які документи потрібні, аби вони змогли оформити собі виплати за віком.
Як мовиться в законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", у 2023 році вийти на пенсію за віком українці можуть за двох умов — при досягненні 60-річного віку, якщо мають стаж не менше за 30 років.
У разі, якщо стажу не буде вистачати, то його можна допрацювати або докупити.
У 2023 році за наявності страхового стажу від 20 до 30 років людина набуде право на призначення пенсії за віком після досягнення 63-річного віку, а при наявності стажу від 15 до 20 років – лише після досягнення 65-річного віку.
Які документи потрібні
- Заяву про призначення пенсії (стандартний бланк видається в Пенсійному фонді).
- Паспорт громадянина України або ID-картка.
- Довідку про місце реєстрації або проживання людини, довідку переселенця.
- Ідентифікаційний номер.
- Трудову книжку.
- Довідку про заробітну плату за 60 місяців поспіль до 30. 06. 2000 року (за бажанням).
- За наявності документи, що підтверджують наявність трудового стажу з 1 січня 2004 року (диплом про очне навчання, військовий квиток та ін.).
- Документи про надання особливого статусу, наприклад, особи з інвалідністю, чорнобильця, військовослужбовця тощо (за наявності).
- Дві кольорових фотокартки розміром 4×6 см для оформлення пенсійного посвідчення.
- Реквізити відкритого пенсійного (соціального) рахунку в банку.
Слід зауважити, що за призначенням пенсії за віком можна звертатися у будь-який час після права на пенсію. У випадку, якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.
Якщо ж звернення за пенсією буде пізніше, то пенсію призначатимуть від дня звернення за нею.
Заяву про призначення пенсії та необхідні документи можна подати до будь-якого сервісного центру обраного головного управління Пенсійного фонду України.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 2024 році пенсіонерам підвищать їх виплати.