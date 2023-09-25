Если вам пора на пенсию: куда обращаться и какие документы нужны

Есть два главных условия — стаж и наступление возраста

В Украине есть четыре вида пенсий — при потере кормильца, по возрасту, по инвалидности и специальные (социальные, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, военнослужащим и т.п.). По наличию некоторых причин лица могут изменять свои выплаты. У людей возник вопрос, какие документы нужны, чтобы они смогли оформить себе выплаты по возрасту.

Как говорится в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в 2023 году выйти на пенсию по возрасту украинцы могут при двух условиях — при достижении 60-летнего возраста, если имеют стаж не менее 30 лет.

В случае, если стажа не будет хватать, его можно доработать или докупить.

В 2023 году при наличии страхового стажа от 20 до 30 лет человек получит право на назначение пенсии по возрасту после достижения 63-летнего возраста, а при наличии стажа от 15 до 20 лет – только после достижения 65-летнего возраста.

Какие документы нужны

Заявление о назначении пенсии (стандартный бланк выдается в Пенсионном фонде).

Паспорт гражданина Украины или ID-карты.

Справка о месте регистрации или проживания человека, справка переселенца.

Идентификационный номер.

Трудовая книга.

Справку о заработной плате за 60 месяцев подряд до 30.06.2000 (по желанию).

При наличии документов, подтверждающих наличие трудового стажа с 1 января 2004 года (диплом об очном обучении, военном билете и др.).

Документы о предоставлении особого статуса, например, лица с инвалидностью, чернобыльца, военнослужащего и т.д. (при наличии).

Две цветные фотографии размером 4×6 см для оформления пенсионного удостоверения.

Реквизиты открытого пенсионного (социального) счёта в банке.

Следует отметить, что за назначением пенсии по возрасту можно обращаться в любое время после права на пенсию. В случае, если заявление о назначении пенсии по возрасту будет подано не позднее трех месяцев со дня достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.

Если обращение за пенсией будет позже, то пенсию будут назначать со дня обращения за ней.

Заявление о назначении пенсии и необходимые документы можно подать в любой сервисный центр избранного главного управления Пенсионного фонда Украины.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в 2024 году пенсионерам повысят их выплаты.