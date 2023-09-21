Двум категориям пенсионерам насчитают надбавку: кто получит деньги

Дополнительные деньги будут оплачиваться по закону

Есть некоторые пенсионеры, чьи выплаты могут увеличиться по разным причинам. К примеру, лица имеют возможность получить сумму, которой не хватает до 3 тысяч гривен. А вот есть еще 2 категории людей, которые также ждут дополнительных денег.

Как говорится в законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", лица со статусом участника боевых действий могут получить доплату к пенсии в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, лишившихся трудоспособности. Размер надбавки будет составлять 523,25 гривны.

Следовательно, доплату могут установить независимо от вида пенсии. Согласно размеру прожиточного минимума в 2023 году – 2 093 гривны – размер надбавки для лиц со статусом УБД составит 523,25 гривны.

Кроме того, согласно постановлению Кабинета министров "Об установлении ежемесячного государственного адресной помощи к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий" участники боевых действий должны получать пенсию со всеми надбавками, размер которой не должен быть ниже 210% прожиточного минимума — 4 395,30 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую зарплату нужно получать, чтобы пенсия была выше 10 тысяч.