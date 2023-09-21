Двом категоріям пенсіонерам нарахують надбавку: хто отримає гроші

Додаткові гроші будуть сплачуватись згідно з законом

Є деякі пенсіонери, чиї виплати можуть збільшитись за різних причин. Наприклад, особи мають можливість отримати суму, якої не вистачає до 3 тисяч гривень. А от є ще 2 категорії людей, які також чекають на додаткові гроші.

Як мовиться в законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи зі статусом учасника бойових дій можуть отримати доплату до пенсії в розмірі 25% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність. Розмір надбавки становитиме 523,25 гривні.

Тож, доплату можуть встановити незалежно від виду пенсії. Відповідно до розміру прожиткового мінімуму у 2023 році — 2 093 гривні — розмір надбавки для осіб зі статусом УБД становитиме 523,25 гривні.

Окрім того, відповідно до постанови Кабінету міністрів "Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій" учасники бойових дій повинні отримувати пенсію з усіма надбавками, розмір якої не повинен бути нижчим за 210% прожиткового мінімуму — 4 395,30 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку зарплату треба отримувати, аби пенсія була вище 10 тисяч.