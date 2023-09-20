Яку зарплату треба отримувати, аби пенсія була вище 10 тисяч: названо суму

Якщо буде мінімальна зарплата, то така ж сама буде і пенсія

В Україні є три види пенсій — при втраті годувальника, за віком та по інвалідності. За наявністю деяких причин особи можуть змінювати свої виплати. З кожним роком вимоги до стажу в Україні збільшуються: щоб вийти на пенсію у 2023 році потрібно мати понад 30 років стажу, у 2024 році знадобиться вже понад 31 рік. Окрім того, на пенсію впливає також зарплата українця.

Як повідомляє "Obozrevatel", якщо людина отримує мінімальну зарплату, то її пенсія складатиме 2093 грн. При досягненні 65 років пенсія збільшиться до 40% від мінімальної зарплати (зараз це 2680 грн).

Українці із середньою зарплатою (14 тисяч гривень) та за наявності 35 років стажу отримають пенсію у розмірі всього близько 4254 тисяч гривень.

А щоб отримувати пенсію у розмірі понад 8 тисяч гривень, офіційна зарплата має становити не менше 28 тисяч грн. Причому доходи мають бути офіційними зі сплатою внесків.

"Однак після доходу 28 тис. грн така пенсія не дозволить вам зберегти на заслуженому відпочинку навіть третину свого колишнього доходу", — мовиться на сайті.

У 2023 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати 30 років стажу, у 63 роки – від 20 до 30 років стажу, у 65 років – від 15 до 20 років стажу.

Варто зазначити, що індексацій пенсій у 2023 році в Україні більше не планується, однак збільшення пенсійних виплат відбудеться у наступному році. В ексклюзивному коментарі "Телеграфу" міністр соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, яких змін в пенсійному забезпеченні чекати українцям у 2024 році.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пенсіонери можуть втратити частину виплат, якщо вчасно не нададуть одну заяву.