Какую зарплату нужно получать, чтобы пенсия была выше 10 тысяч: названа сумма

Если будет минимальная зарплата, то такая же самая будет и пенсия

В Украине есть три вида пенсий – при потере кормильца, по возрасту и по инвалидности. По наличию некоторых причин лица могут изменять свои выплаты. С каждым годом требования к стажу в Украине увеличиваются: чтобы выйти на пенсию в 2023 году нужно иметь более 30 лет стажа, в 2024 году понадобится уже более 31 года. Кроме того, на пенсию влияет зарплата украинца.

Как сообщает "Obozrevatel ", если человек получает минимальную зарплату, то его пенсия будет составлять 2093 грн. При достижении 65 лет пенсия увеличится до 40% минимальной зарплаты (сейчас это 2680 грн).

Украинцы со средней зарплатой (14 тысяч гривен) и при наличии 35 лет стажа получат пенсию в размере около 4254 тысяч гривен.

А чтобы получать пенсию в размере более 8 тысяч гривен, официальная зарплата должна составлять не менее 28 тысяч грн. Причем доходы должны быть официальными с уплатой взносов.

"Однако после дохода 28 тыс. грн такая пенсия не позволит вам сохранить на заслуженном отдыхе даже треть своего прежнего дохода ", — говорится на сайте.

В 2023 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 30 лет стажа, в 63 года – от 20 до 30 лет стажа, в 65 лет – от 15 до 20 лет стажа.

Следует отметить, что индексаций пенсий в 2023 году в Украине больше не планируется, однако увеличение пенсионных выплат произойдет в следующем году. В эксклюзивном комментарии "Телеграфа" министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, каких изменений в пенсионном обеспечении ждать украинцам в 2024 году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что пенсионеры могут потерять часть выплат, если вовремя не предоставят одно заявление.