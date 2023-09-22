Части пенсионеров заплатят 2 тысячи гривен: когда ждать надбавки к выплате

В Пенсионном фонде дали ответ

Украинские пенсионеры при двух обстоятельствах могут получить больше почти 5 тысяч гривен. А в октябре часть пожилых людей имеют право на выплату в размере 2093 гривны.

Как сообщают в ПФУ, такие деньги выплатят только пенсионерам, которые принадлежат к числу внутренне перемещенных лиц. Среди ВПЛ на социальную помощь смогут рассчитывать те украинцы, которые по каким-то причинам в течение нескольких месяцев не получали свою пенсию.

"Пенсионерам из числа ВПЛ, в пенсионных делах которых учитываются пенсии, невыплаченные за прошлые периоды, дополнительно выплачено по 2093,00 грн (размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность). Такой особый порядок выплаты сумм пенсий за прошлые периоды лицам из ВПЛ определено постановлением Кабинета Министров Украины от 10.11.2021 № 1165 ", — говорится на странице.

2093 грн — это размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. Эту сумму получат не вместо пенсии, а вдобавок к пенсии.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказал, что министр соцполитики Оксана Жолнович думает о соцвыплатах в Украине и льготах для граждан.