Частині пенсіонерів сплатять 2 тисячі гривень: коли чекати на надбавку до виплати

У Пенсійному фонді дали відповідь

Українські пенсіонери за двох обставин можуть отримати більше майже 5 тисяч гривень. А у жовтні частина літніх людей мають право на виплату в розмірі 2093 гривні.

Як повідомляють у ПФУ, такі гроші сплатять лише тим пенсіонерам, які належать до числа внутрішньо переміщених осіб. Серед ВПО на соціальну допомогу зможуть розраховувати ті українці, які з якихось причин упродовж декількох місяців не отримували свою пенсію.

"Пенсіонерам з-поміж ВПО, у пенсійних справах яких враховуються пенсії, невиплачені за минулі періоди, додатково виплачено по 2093,00 грн (розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність). Такий особливий порядок виплати сум пенсій за минулі періоди особам із ВПЛ визначено постановою Кабінету Міністрів України від 10.11.2021 № 1165", — мовиться на сторінці.

2093 грн — це розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Цю суму отримають не замість пенсії, а додатково до пенсії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповів, що міністр соцполітики Оксана Жолнович думає про соцвиплати в Україні та пільгах для громадян.