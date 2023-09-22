Проблема не в безработице: министр соцполитики о том, как искоренить зависимость украинцев от мизерных соцвыплат

Оксана Жолнович рассказала о планах Минсоцполитики после войны

На днях в Киеве прошел International Sustainability Forum 2023. На нем министр социальной политики Оксана Жолнович говорила о векторах развития Украины.

"Телеграф" внимательно послушал чиновницу и выделил мнения, на которые нам уже сегодня стоит обратить внимание. Ибо когда какую-то тему озвучивает должностное лицо такого уровня, это означает, что постепенно направления движения превратятся в дорожную карту, а дальше – в конкретные действия, которые могут изменить нашу жизнь. Как это было с "Дія" и другими реформами.

Новый общественній договор государства с гражданами

– Когда мы говорим об восстановлении Украины, речь идет о сломе: нам нужно сломать все, что есть сегодня социального и с нуля сформировать новый общественный договор о соцполитике в нашем государстве, – говорит Оксана Жолнович.

Многие наши граждане живут как подростки: государство должно за меня решить, дать, помочь, поддержать, но я не готов брать ответственность на себя. И это та философия, которую мы должны переломить.

Это звучит очень неприятно для людей, которые сейчас получают разные виды социальной помощи. Очень многие из них устраивает состояние, в котором они находятся. Я когда-то услышала фразу: "Ничто не унижает достоинство так сильно, как вовремя выплаченная мизерная заработная плата". Это не позволяет человеку оторваться, удерживает его в рамках. Многие люди, получающие социальную помощь, так и чувствуют себя – боятся потерять эту зависимость, боятся уйти в свободное плавание, формировать собственную судьбу, хотя этот рывок принесет большие возможности.

Поэтому, чтобы наше государство за 10 лет было успешным, мы не можем раздувать то количество социальных выплат, которые сегодня есть. Очень опасно и рискованно, когда со всех экранов от разных общественных групп звучит тезис: "давайте еще новую категорию сделаем, давайте этой категории еще льготы дадим", — отмечает чиновник.

О будущем детей, пострадавших в результате войны

– У нас появилась категория "дети, пострадавшие в результате войны". На самом деле все 7,5 млн детей так или иначе пострадали от войны, – говорит министр.

Этот статус исторически остался, но сегодня он не предусматривает никаких дополнительных льгот или пособий.

Все 7,5 миллионов детей Украины пострадали от войны

Более того, мы не пытаемся их создать, потому что это невозможно. Выходит, что в будущем эти 7,5 миллионов детей будут их выплачивать сами себе?

Однако родители уже регистрируют детям такой статус на всякий случай, кто как может, – добавляет Оксана Жолнович.

О статусе ветеранов

– У нас будет огромная проблема со статусом ветерана. Какой это должен быть статус? Какой объем льгот мы должны давать и предоставлять ли их вообще? Подавляющее большинство людей вернется к нормальной гражданской жизни. И выглядит так, что они, с одной стороны, должны заработать, заплатить налог, чтобы с другой стороны этот налог перешел ему в какую-то льготу. Насколько вообще логично такое перетекание денег? Мы должны взвешенно к этому подходить, – отмечает глава Минсоцполитики.

О выплатах VS поддержку от государства

– Я бы очень хотела, чтобы мы понимали, что социальная политика – это не о раздувании всяких мелких выплат, это о поддержке, – говорит Оксана Жолнович. – А поддержка, в первую очередь, это услуга, которой в Украине не хватает. У нас нет специалистов, которые могут провести человека через сложный случай. У нас мало сервисов, быстро подхватывающих человека в трудной ситуации, мультидисциплинарных команд, которые не позволят ему скатиться в такую зависимость (от государства и соцвыплат. – Ред .), из которой выйти трудно.

Речь и об ВПЛ. Какая задача? Адаптировать, интегрировать, дать работу и самостоятельность. Это и комплекс услуг.

Человеку, который потерял конечность – запротезировать, научить использовать протез, переучить, если это нужно, найти работу и выпустить в жзнь И так – по каждому из направлений.

Когда мы говорим о сложном жизненном случае, то должны точно понимать алгоритм сопровождения этого человека. Это то, над чем мы сейчас работаем – благодаря цифровым инструментам и созданию новых стандартов услуг, в частности – психоэмоциональной поддержки, потому что она нуждается примерно в 70% наших граждан.

Если такой комплексной услуги не будет, у нас будут проблемы с ментальным здоровьем людей, – заключает министр.

О людях с инвалидностью

– Мы должны стать инклюзивным обществом, – говорит Оксана Жолнович. – После войны огромное количество граждан будут иметь инвалидность и уязвимости. Но это трудовой ресурс, которого нам так не хватает. Поэтому я призываю бизнес посмотреть на свою социальную составляющую, становиться социальными предприятиями, создавать инклюзивные рабочие места, рабочие места для разных людей – ВПЛ, лиц с инвалидностью, многодетных родителей. Это тоже вызов – нам нужно увеличивать рождаемость и поддерживать семьи с детьми. Иначе за 10 лет наша мечта о развитой, отстроенной, счастливой стране не сбудется.

О безработице

– По данным служб занятости, зарегистрированных безработных стало существенно меньше. Я бы сказала, что проблема не в безработице, потому что вакансии есть, их много, а в том, что у нас очень серьезное несовпадение между ожиданиями работодателей и работников, – говорит министр социальной политики.

В нашем министерстве огромное количество вакансий уже сегодня, мы постоянно проводим подбор людей, но уровень отсеивания кандидатов огромен, потому что есть несовпадение. Например, человек хочет большей заработной платы, чем готов вкладываться. Когда нет понимания, что он может привнести в компанию, просто хочет работать.

Сегодня работник должен тоже измениться. Нам больше не нужен человек, который приходит на работу в 09.00 и идет домой в 18.00. Должны быть мотивированные люди, которые должны понимать, какую ценность они создают в каждой компании.

Это также и вопрос руководства компании: как формируется коллектив, как мотивируются люди, как определяются цели, как доводятся до каждого конкретного работника? Мне кажется, что такая система тоже должна быть перестроена. Возможно, здесь следует привлекать частные агентства занятости, развивать больше этот рынок. На самом деле работа есть, – резюмировала Оксана Жолнович.