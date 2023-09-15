Некоторые ВПЛ потеряют свои выплаты от государства: по каким причинам

Это связано с тем, что некоторые украинцы могут незаконно получать деньги

В связи с войной в Украине правительство ввело социальную выплату для переселенцев, то есть для ВПЛ (внутриперемещенных лиц). На взрослого человека рассчитано 2 000 гривен, а на ребенка или человека с инвалидностью — 3 000. Они предоставляются почти всем, но есть причины, по которым люди могут потерять свои деньги.

Теперь начисления продлены на полгода, до конца 2024 года, как сообщают на сайте Минреинтеграции. Есть десять разных причин, по которым лица останутся без выплат.

Согласно новым правилам, теперь начисление будет таким

ВПЛ, которым помощь уже назначена, — до конца января 2024 года, то есть шесть месяцев, начиная с 1 августа 2023 года.

ВПЛ, которым назначат выплаты с 1 августа 2023 года, будут получать их также в течение шести месяцев.

С 1 августа 2023 года выплаты прекратят для ВПЛ, которые:

находятся за границей более 30 календарных дней;

фактически вернулись к заброшенному месту жительства;

отбывают наказание в местах лишения свободы;

были осуждены за преступления против основ национальной безопасности Украины.

С 1 сентября 2023 года право на выплаты теряют лица, которые:

приобрели транспортное средство, которому менее пяти лет, кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды обороны страны;

купили недвижимость на сумму свыше 100 тыс. грн (кроме жилья, полученного на средства государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете денежные средства на общую сумму более 100 тыс. грн;

купили иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы на общую сумму более 100 тыс. грн.;

имеют в собственности жилье, расположенное на территориях, на которых не ведутся боевые действия и не временно оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 м2 на одного члена семьи.

Произойдет верификация выплат, по результатам которой часть ВПЛ их потеряют, о чем их сообщат. Остальные получатели помощи будут продолжены автоматически, без дополнительных обращений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что для работников бюджетных учреждений предусмотрены деньги при одном условии.