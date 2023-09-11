Грант на собственный бизнес: некоторые могут получить до 130 тысяч гривен

Горожанам нужно подать заявление в рассрочку до 17 сентября

Украинцы при разных обстоятельствах получат гранты. Например, семьи с детьми, которые являются ВПЛ, имеют право на грант до 150 тысяч гривен. А еще дополнительные средства выплатит швейцарская организация переселенцам Днепропетровской и Харьковской областей.

Как сообщили в Минреинтеграции, средства в размере 130 тысяч предоставляет швейцарская независимая организация Helvetas Swiss Intercooperation.

Кто имеет право на грант

Жители Днепровщины и Харьковщины. Предпочтение будет отдаваться лицам, потерявшим источник дохода, получившим статус ВПЛ или имеющим финансовую и социальную уязвимость.

На какой бизнес будут предоставлять деньги

строительные и ремонтные работы; автосервис;

сфера красоты;

груминг и ветеринарные услуги;

заведения быстрого питания;

швейное дело, ремонт обуви, изготовление ключей;

креативная сфера;

digital-направления;

плодоовощеводство;

розничная и торговля в интернете.

На что можно потратить грант

На закупку материалов и/или оборудования, оплату услуг, ремонт/аренду помещений для ведения бизнеса, компенсацию за стажировку/переквалификацию заинтересованных лиц, компенсацию на оплату труда наемного персонала.

Как подать заявление и какой срок

Это можно сделать по ссылке. Заявление следует подать до 17 сентября 2023 года.

Детали программы по ссылке. Если есть дополнительные вопросы, то их можно отправить по ссылке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине проведут ревизию соцвыплат.