В Украине проведут ревизию соцвыплат: часть граждан может остаться без денег

о полной отмене выплат речи не идет

В Украине намечается проведение масштабных проверок социальных выплат, которые проводятся на временно оккупированных территориях. По ее результатам, часть проживающих там людей могут перестать получать деньги от государства.

Как проинформировала вице-премьер — министр по реинтеграции Ирина Верещук, решение о продолжении выплат будет приниматься исходя из политической целесообразности и социальной справедливости.

Она отметила, что государство продолжает осуществлять выплаты некоторым категориям врачей, учителей и сотрудникам госпредприятий на ВОТ. Кроме того, продолжается финансирование субсидий для оккупированных территорий, хотя там фактически не представляются коммунальные услуги.

"Пока мы не говорим об отмене выплат. Мы говорим о ревизии и оценке целесообразности с точки зрения текущей реальности. По результатам ревизии некоторые выплаты могут быть прекращены или приостановлены", — отметила Верещук.

Ревизия будет проведена в ближайшее время, после чего соответствующие министерства предоставят рабочие предложения.

Как сообщалось ранее, в Украине вопреки военному положению продолжаются выплаты социальной помощи. Например, таковую получат малообеспеченные семьи, которые по уважительным причинам имеют среднемесячный доход меньше прожиточного минимума.