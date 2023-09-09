В Україні проведуть ревізію соцвиплат: частина громадян може залишитись без грошей

Про повне скасування виплат не йдеться

В Україні планується проведення масштабних перевірок соціальних виплат, які проводяться на тимчасово окупованих територіях. За її результатами, частина людей, які там проживають, можуть перестати отримувати гроші від держави.

Як проінформувала віцепрем'єр — міністр з реінтеграції Ірина Верещук, рішення про продовження виплат прийматиметься виходячи з політичної доцільності та соціальної справедливості.

Вона зазначила, що держава продовжує здійснювати виплати деяким категоріям лікарів, вчителів та співробітникам держпідприємств на СОТ. Крім того, продовжується фінансування субсидій для окупованих територій, хоча там фактично не надаються комунальні послуги.

"Поки що ми не говоримо про скасування виплат. Ми говоримо про ревізію та оцінку доцільності з погляду поточної реальності. За результатами ревізії деякі виплати можуть бути припинені або призупинені", — зазначила Верещук.

Ревізію буде проведено найближчим часом, після чого відповідні міністерства нададуть робочі пропозиції.

Як повідомлялося раніше, в Україні всупереч воєнному стану продовжуються виплати соціальної допомоги. Наприклад, таку отримають малозабезпечені сім’ї, які з поважних причин мають середньомісячний дохід менший за прожитковий мінімум.