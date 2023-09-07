Держава виплатить гроші тим, хто має дуже маленький дохід: кому та як отримати

Особі треба звернутись до ЦНАПу

Україна забезпечує сім'ї, які потребують соціальних виплат. Однією з таких є нарахування малозабезпеченим родинам, які проживають в Україні та з поважних причин мають середньомісячний дохід, менший від прожиткового мінімуму.

За даними Безоплатної правової допомоги, малозабезпечена родина може звернутися до управління праці та соціального захисту населення для перевірки права на призначення державної соціальної допомоги.

Розмір такої виплати визначається між двома факторами — різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої родини.

Допомога малозабезпеченим сім’ям в Україні призначається строком на шість місяців.

Хто входить до складу малозабезпеченої родини

чоловік, дружина;

рідні, усиновлені діти цих осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти до досягнення двадцяти трьох років і які не мають власних сімей;

неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II груп або особами з інвалідністю I групи і проживають разом з батьками;

непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів;

особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи і здійснює догляд за нею;

жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.

Куди звернутися, щоб отримати допомогу

До структурних підрозділів з питань соцзахисту населення районних держадміністрацій виконавчих органів міських, районних рад або виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

До центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Як отримати державну допомогу

Оформлення допомоги безплатне. Щоб її отримати, необхідно звернутися із заявою до органу соціального захисту населення або Центру надання адміністративних послуг:

Зберіть усі необхідні документи. Напишіть заяву на отримання виплат. Надішліть документи та заяву поштою до місцевого Центру надання адміністративних послуг або органу соціального захисту.

Які документи потрібні

Для отримання послуги необхідно надіслати такі документи:

документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім’ї; довідка про склад сім’ї; декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім’ї (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї); довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).

Термін надання допомоги – 10 календарних днів. Після опрацювання надісланих документів та заяви вам повідомлять про результати.

Скільки отримують малозабезпечені сімʼї у 2023 році

Прожитковий мінімум в Україні становить 2 589 грн на одну людину. Тож у 2023 році на малозабезпечених нараховується:

для працездатних — 1 207 грн;

для тих, хто не працює, та осіб з інвалідністю — 2 093 грн;

для дітей до 6 років — 2 953 грн;

для дітей до 18 років — 3 682 грн;

для дітей до 23 років (за умови навчання) — 3 489 грн.

Заявник має право обрати зручний для себе спосіб виплати допомоги: переказом на банківський рахунок або на відділення Укрпошти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, деякі українці можуть одночасно отримувати соціальну допомогу і пенсію.