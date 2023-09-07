Государство выплатит деньги тем, у кого очень маленький доход: кому и как получить

Лицу следует обратиться в ЦНАП

Украина обеспечивает семьи, нуждающиеся в социальных выплатах. Одной из таких является начисление малообеспеченным семьям, которые проживают в Украине и по уважительным причинам имеют среднемесячный доход меньше прожиточного минимума.

По данным Бесплатной правовой помощи, малообеспеченная семья может обратиться в управление труда и социальной защиты населения для проверки права на назначение государственной социальной помощи.

Размер такой выплаты определяется между двумя факторами – разница между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным совокупным доходом малообеспеченной семьи.

Помощь малоимущим семьям в Украине назначается сроком на шесть месяцев.

Кто входит в состав малообеспеченной семьи

муж, жена;

родные, усыновленные дети этих лиц в возрасте до восемнадцати лет, а также дети, обучающиеся по дневной форме обучения в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования до достижения двадцати трех лет и не имеющих собственных семей;

холостые совершеннолетние дети, которые признаны лицами с инвалидностью с детства I и II групп или лицами с инвалидностью I группы и проживают вместе с родителями;

нетрудоспособные родители супруга, проживающие вместе с ними и находящиеся на их содержании в связи с отсутствием собственных доходов;

лицо, проживающее вместе с одиноким лицом с инвалидностью I группы и осуществляющее уход за ним;

женщина и мужчина, проживающие одной семьей, не состоят в браке, но имеют общих детей.

Куда обратиться, чтобы получить помощь

В структурные подразделения по соцзащиты населения районных госадминистраций исполнительных органов городских, районных советов или исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов.

В центры предоставления административных услуг (ЦНАП).

Как получить государственную помощь

Оформление помощи бесплатно. Чтобы ее получить, необходимо обратиться с заявлением в орган социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг:

Соберите все необходимые документы. Напишите заявление на получение выплат. Отправьте документы и заявление по почте в местный Центр предоставления административных услуг или орган социальной защиты.

Какие документы нужны

Для получения услуги необходимо отправить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя семьи; справка о составе семьи; право на доходы и имущество лиц, входящих в состав семьи (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи); справка о наличии и размере земельной доли (пая).

Срок предоставления помощи – 10 календарных дней. После обработки присланных документов и заявления вам сообщат о результатах.

Сколько получают малообеспеченные семьи в 2023 году

Прожиточный минимум в Украине составляет 2589 грн на одного человека. Поэтому в 2023 году на малоимущих насчитывается:

для трудоспособных – 1 207 грн;

для неработающих и лиц с инвалидностью — 2 093 грн;

для детей до 6 лет – 2 953 грн;

для детей до 18 лет – 3 682 грн;

для детей до 23 лет (при условии обучения) — 3 489 грн.

Заявитель имеет право выбрать удобный для себя способ выплаты пособия: переводом на банковский счет или на отделение Укрпочты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут одновременно получать социальную помощь и пенсию.