Государство выплатит деньги тем, у кого очень маленький доход: кому и как получить
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Лицу следует обратиться в ЦНАП
Украина обеспечивает семьи, нуждающиеся в социальных выплатах. Одной из таких является начисление малообеспеченным семьям, которые проживают в Украине и по уважительным причинам имеют среднемесячный доход меньше прожиточного минимума.
По данным Бесплатной правовой помощи, малообеспеченная семья может обратиться в управление труда и социальной защиты населения для проверки права на назначение государственной социальной помощи.
Размер такой выплаты определяется между двумя факторами – разница между прожиточным минимумом для семьи и среднемесячным совокупным доходом малообеспеченной семьи.
Помощь малоимущим семьям в Украине назначается сроком на шесть месяцев.
Кто входит в состав малообеспеченной семьи
- муж, жена;
- родные, усыновленные дети этих лиц в возрасте до восемнадцати лет, а также дети, обучающиеся по дневной форме обучения в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования до достижения двадцати трех лет и не имеющих собственных семей;
- холостые совершеннолетние дети, которые признаны лицами с инвалидностью с детства I и II групп или лицами с инвалидностью I группы и проживают вместе с родителями;
- нетрудоспособные родители супруга, проживающие вместе с ними и находящиеся на их содержании в связи с отсутствием собственных доходов;
- лицо, проживающее вместе с одиноким лицом с инвалидностью I группы и осуществляющее уход за ним;
- женщина и мужчина, проживающие одной семьей, не состоят в браке, но имеют общих детей.
Куда обратиться, чтобы получить помощь
- В структурные подразделения по соцзащиты населения районных госадминистраций исполнительных органов городских, районных советов или исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов.
- В центры предоставления административных услуг (ЦНАП).
Как получить государственную помощь
Оформление помощи бесплатно. Чтобы ее получить, необходимо обратиться с заявлением в орган социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг:
- Соберите все необходимые документы.
- Напишите заявление на получение выплат.
- Отправьте документы и заявление по почте в местный Центр предоставления административных услуг или орган социальной защиты.
Какие документы нужны
Для получения услуги необходимо отправить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя семьи;
- справка о составе семьи;
- право на доходы и имущество лиц, входящих в состав семьи (заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи);
- справка о наличии и размере земельной доли (пая).
Срок предоставления помощи – 10 календарных дней. После обработки присланных документов и заявления вам сообщат о результатах.
Сколько получают малообеспеченные семьи в 2023 году
Прожиточный минимум в Украине составляет 2589 грн на одного человека. Поэтому в 2023 году на малоимущих насчитывается:
- для трудоспособных – 1 207 грн;
- для неработающих и лиц с инвалидностью — 2 093 грн;
- для детей до 6 лет – 2 953 грн;
- для детей до 18 лет – 3 682 грн;
- для детей до 23 лет (при условии обучения) — 3 489 грн.
Заявитель имеет право выбрать удобный для себя способ выплаты пособия: переводом на банковский счет или на отделение Укрпочты.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут одновременно получать социальную помощь и пенсию.