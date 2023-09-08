ФОПи мають право на виплату лікарняних: як їх отримати та які умови

Підприємець має можливість сам обчислити розмір нарахування

Держава намагається фінансово підтримувати підприємців, якщо ті облаштують робочі місця для осіб з інвалідністю. До того ж ФОПи мають право на оплату лікарняного у разі хвороби.

Як мовиться у законі "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування", фізичні особи-підприємці підлягають страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Виплата не залежатиме від системи оподаткування.

Щоб ФОП отримав страхову виплату по тимчасовій непрацездатності, він має сплачувати за себе ЄСВ (єдиний соціальний внесок).

Як ФОПу отримати виплати на лікарняний

Зверніться до лікаря, адже підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. Лікар в електронній системі охорони здоров'я формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність, який в режимі онлайн надходить до електронного реєстру листків непрацездатності Пенсійного фонду, де одразу формується електронний лікарняний.

Складіть заяву-розрахунок за формою. До заяви-розрахунку потрібно додати довідку з податкової про відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ або копії квитанцій, які підтверджують сплату ЄСВ за останній рік перед настанням тимчасової втрати працездатності, письмове повідомлення з реквізитами рахунка для зарахування виплат по тимчасовій непрацездатності.

Подайте заяву-розрахунок до сервісного центру ГУ ПФУ регіону або складіть та подайте заяву-розрахунок в електронному вигляді на порталі ПФУ.

"Слід зазначити, що у випадку хвороби перші 5 днів лікарняного оплачуються коштом ФОП, а починаючи з шостого дня — коштом страхових коштів. У разі, якщо заява-розрахунок оформлена правильно, ПФУ у триденний строк оплачує лікарняний листок", — мовиться у публікації.

Розмір страхової виплати залежить від страхового стажу.

50% середньоденного доходу – якщо страховий стаж до 3 років;

60% середньоденного доходу – якщо страховий стаж від 3 до 5 років;

70% середньоденного доходу – якщо страховий стаж від 5 до 8 років;

100% середньоденного доходу – якщо страховий стаж понад 8 років.

Для ФОПа на спрощеній системі, якщо ЄСВ сплачували від мінімальної заробітної плати, у розрахунковому періоді використовується дохід, що дорівнює мінімальній зарплаті.

Для ФОПа на загальній системі, якщо сплачують ЄСВ із чистого доходу, тому і для розрахунків береться чистий дохід. Якщо доходу не було, або він менший від мінімальної заробітної плати, для розрахунку береться мінімальна зарплата.

Варто зауважити, що не враховуються дні, коли особа була на лікарняному через хворобу або у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами.

Підприємець може самостійно обчислити розмір своїх лікарняних. Для цього треба порахувати середньоденний дохід, тобто суму, з якої розраховували ЄСВ останні 12 місяців до настання хвороби, / (поділити) на календарні дні підприємницької діяльності (365/366 днів).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що держава виплатить гроші тим, хто має дуже маленький дохід.