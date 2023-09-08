ФОП имеют право на выплату больничных: как их получить и какие условия

У предпринимателя есть возможность сам вычислить размер начисления

Государство пытается финансово поддерживать предпринимателей, если те обустроят рабочие места для лиц с инвалидностью. К тому же ФЛП (общеупотребительный украинский вариант — ФОП) имеют право на оплату больничного в случае болезни.

Как говорится в законе "Об общеобязательном государственном социальном страховании", физические лица-предприниматели подлежат страхованию в связи с временной потерей трудоспособности. Выплата не будет зависеть от системы налогообложения.

Чтобы ФОП получил страховую выплату по временной нетрудоспособности, он должен платить за себя ЕСВ (единый социальный взнос).

Как ФОП получить выплаты на больничный

Обратитесь к врачу, ведь основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является выданный в установленном порядке листок нетрудоспособности. Врач в электронной системе здравоохранения формирует медицинское заключение о временной нетрудоспособности, которое в режиме онлайн поступает в электронный реестр листков нетрудоспособности Пенсионного фонда, где сразу формируется электронный больничный.

Составьте заявление-расчет по форме. К заявлению-расчету следует добавить справку из налоговой об отсутствии задолженности по уплате ЕСВ или копии квитанций, подтверждающих уплату ЕСВ за последний год перед наступлением временной потери трудоспособности, письменное уведомление с реквизитами счета для зачисления выплат по временной нетрудоспособности.

Подайте заявление-расчет в сервисный центр ГУ ПФУ региона или составьте и подайте заявление-расчет в электронном виде на портале ПФУ.

"Следует отметить, что в случае болезни первые 5 дней больничного оплачиваются на средства ФОП, а начиная с шестого дня — на средства страховых средств. В случае, если заявление-расчет оформлено правильно, ПФУ в трехдневный срок оплачивает больничный листок ", — говорится в публикации.

Размер страховой выплаты зависит от страхового стажа.

50% среднедневного дохода – если страховой стаж до 3 лет;

60% среднедневного дохода – если страховой стаж от 3 до 5 лет;

70% среднедневного дохода – если страховой стаж от 5 до 8 лет;

100% среднедневного дохода – если страховой стаж больше 8 лет.

Для ФОП на упрощенной системе, если ЕСВ платили от минимальной заработной платы, в расчетном периоде используется доход, равный минимальной зарплате.

Для ФОП на общей системе, если платят ЕСВ с чистого дохода, поэтому и для расчетов берется чистый доход. Если дохода не было, или он меньше минимальной заработной платы, для расчета берется минимальная зарплата.

Следует заметить, что не учитываются дни, когда лицо было на больничном по болезни или в отпуске в связи с беременностью и родами.

Предприниматель может самостоятельно вычислить размер своих больничных. Для этого нужно сосчитать среднедневной доход, то есть сумму, из которой рассчитывали ЕСВ последние 12 месяцев до наступления болезни,/(разделить) на календарные дни предпринимательской деятельности (365/366 дней).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что государство выплатит деньги тем, кто имеет очень маленький доход.