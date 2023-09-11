Грант на власний бізнес: деякі особи можуть отримати до 130 тисяч гривень

Містянам треба подати заяву на виплату до 17 вересня

Українці за різних обставин отримають гранти. Наприклад, родини з дітьми, які є ВПО, мають право на грант до 150 тисяч гривень. А ще додаткові кошти сплатить швейцарська організація переселенцям Дніпропетровської та Харківської областей.

Як повідомили в Мінреінтеграції, кошти в розмірі 130 тисяч гривень надає швейцарська незалежна організація Helvetas Swiss Intercooperation.

Хто має право на грант

Жителі Дніпровщині та Харківщини. Перевага надаватиметься особам, які втратили джерело доходу, отримали статус ВПО або мають фінансову та соціальну вразливість.

На який бізнес надаватимуть гроші

будівельні та ремонтні роботи, автосервіс;

сфера краси;

грумінг і ветеринарні послуги;

заклади швидкого харчування;

швейна справа, ремонт взуття, виготовлення ключів;

креативна сфера;

digital-напрями;

плодоовочівництво;

роздрібна торгівля й торгівля в інтернеті.

На що саме можна витратити грант

На закупівлю матеріалів та/або обладнання, оплату послуг, ремонт/оренду приміщень для ведення бізнесу, компенсацію за стажування/перекваліфікацію зацікавлених осіб, компенсацію на оплату праці найманого персоналу.

Як подати заяву та який термін

Це можна зробити за посиланням. Заяву треба подати до 17 вересня 2023 року.

Деталі програми за посиланням. Якщо є додаткові запитання, то їх можна надсилати за посиланням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні проведуть ревізію соцвиплат.