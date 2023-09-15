Деякі ВПО втратять свої виплати від держави: з яких причин

Це пов'язано з тим, що деякі українці незаконно можуть отримувати гроші

У зв'язку з війною в Україні уряд впровадив соціальну виплату для переселенців, тобто для ВПО (внутрішньопереміщених осіб). На дорослу людину розраховано 2 000 гривень, а на дитину чи особу з інвалідністю — 3 000. Вони надаються майже всім, але є причини, через які люди можуть втратити свої гроші.

Тепер нарахування продовжено на півроку, до кінця 2024, як повідомляють на сайті Мінреінтеграції. Є десять різних причин, через які особи залишаться без виплат.

Згідно з новими правилами, тепер нарахування буде таким

ВПО, яким допомогу вже призначено, — до кінця січня 2024 року, тобто шість місяців, починаючи з 1 серпня 2023 року.

ВПО, яким призначать виплати з 1 серпня 2023 року отримуватимуть їх також протягом шести місяців.

З 1 серпня 2023 року виплати припинять для ВПО, які:

перебувають за кордоном більш як 30 календарних днів поспіль;

фактично повернулися до покинутого місця проживання;

відбувають покарання в місцях позбавлення волі;

були засуджені за злочини проти основ національної безпеки України.

З 1 вересня 2023 року право на виплати втрачають особи, які:

придбали транспортний засіб, якому менше як п’ять років, крім авто, які були придбані волонтерами та передані на потреби оборони країни;

купили нерухомість на суму понад 100 тис. грн (крім житла, отриманого коштом державного чи місцевого бюджету);

мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму більш як 100 тис. грн;

купили іноземну валюту (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних, соціальних, освітніх послуг), а також банківські метали на загальну суму понад 100 тис. грн;

мають у власності житло, що розташоване на територіях, на яких не ведуться бойові дії та які не є тимчасово окупованими, якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім’ї.

Відбудеться верифікація виплат, за результатами якої частина ВПО їх втратять, про що їх повідомлять. Решті отримувачів допомоги її буде продовжено автоматично, без додаткових звернень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що для працівників бюджетних установ передбачено гроші за однієї умови.