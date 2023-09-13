Деякі українці можуть чекати на компенсацію від держави: кому та як дають виплати

Розмір нарахування залежить від пори року

В Україні є багато громадян, яким надали статус внутрішньопереміщеної особи (ВПО) і Кабмін вніс свої зміни до правил призначення виплат. Окрім того, українцям передбачено компенсація за безоплатне надання тимчасового житла внутрішнім переселенцям.

Як повідомляє Мінреінтеграції, особа, яка надала прихисток ВПО у своєму будинку, має право на 450 гривень на місяць у теплий період року та 900 гривень — під час опалювального сезону. Цього тижня вже розпочалось нарахування за березень.

"Наразі вже спрямовано 75 мільйонів гривень на такі виплати для 29 тисяч власників житла у Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій, Херсонській, Чернівецькій, Чернігівській, Черкаській областях. Крім того, на наступному тижні має розпочатися фінансування компенсацій за прихисток переселенців у квітні", — кажуть у Мінреінтеграції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що першокласники отримають від держави 5 000 тисяч гривень за деякої умови. Заяву треба подати до 30 вересня.