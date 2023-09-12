Деякі школярі можуть отримати матеріальну допомогу: як батькам оформити виплати

Заяву для нарахування треба подати до 30 вересня

Україна намагається фінансово забезпечити сім'ї, які цього дійсно потребують. Наприклад родинам, у яких є важкохвора дитина без інвалідності, сплатять кошти. А деякі першокласники можуть отримати грошову допомогу.

Як повідомляють у Вінницькій міській раді, на виплату чекають діти загиблих бійців, які цього року йдуть до першого класу у Вінниці. Розмір нарахування складає 5 000 гривень.

Хто саме може отримати кошти

Члени Вінницької громади або ВПО, в яких один з членів сім’ї загинув на війні. Такі родини мають перебувати на обліку в департаменті соцполітики. Отримати кошти також можуть особи, які перебувають на обліку в Єдиному муніципальному реєстрі осіб, які мають право на пільги, доплати та послуги.

Як отримати допомогу

Мати, батько чи опікун дитини має подати до управління соцзахисту за місцем реєстрації:

заяву на ім’я міського голови;

копію документа, що посвідчує особу — паспорт заявника або ID-картку та довідки про реєстрацію місяця проживання;

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (або довідку про відмову) заявника;

копію документа, що засвідчує взаємини дитини й заявника (свідоцтво про народження, усиновлення, документ, що підтверджує встановлення опіки чи піклування);

копію довідки про реєстрацію місця проживання дитини (дітей);

копію довідки про взяття внутрішньо переміщеної особи на облік в департаменті соцполітики міськради (копія зазначеної довідки надається заявником на себе та на дитину (дітей);

копію довідки на дитину/дітей про користування пільгами, відповідно до ст. 15 ЗУ "Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту";

довідку із закладу загальної середньої освіти про зарахування дитини на навчання до 1-го класу;

довідку про відкриття особового банківського рахунку заявника.

Копії всіх документів мають бути підтверджені оригіналами.

Куди подавати заяву, документи та які терміни

управління соцзахисту населення (Лівобережне): вул. Замостянська, 7, тел.: 097 101 45 18, 093 190 83 93, (0432) 50 86 70, (0432) 50 86 77;

управління соцзахисту населення (Правобережне): пр-т. Космонавтів, 30, тел.: 097 101 58 40, 063 856 62 72, (0432) 50 83 88, (0432) 50 91 33.

До управління соцзахисту треба звернутись до 30 вересня 2023 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці можуть отримати грант на власний бізнес в сумі 130 тисяч гривень.