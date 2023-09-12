Некоторые школьники могут получить материальную помощь: как родителям оформить выплаты

Заявление для начисления следует подать до 30 сентября

Украина пытается финансово обеспечить семьи, которые в этом действительно нуждаются. Например семьям, у которых есть тяжелобольной ребенок без инвалидности, уплатят средства. А некоторые первоклассники могут получить денежную помощь.

Как сообщают в Винницком городском совете, выплаты ждут дети погибших бойцов, которые в этом году идут в первый класс в Виннице. Размер начисления составляет 5000 гривен.

Кто может получить средства

Члены Винницкой общины или ВПЛ, в которых один из членов семьи погиб на войне. Такие семьи должны состоять на учете в департаменте соцполитики. Получить средства могут лица, состоящие на учете в Едином муниципальном реестре лиц, имеющих право на льготы, доплаты и услуги.

Как получить помощь

Мать, отец или опекун ребенка должны подать в управление соцзащиты по месту регистрации:

заявление на имя городского головы;

копию документа, удостоверяющего личность — паспорт заявителя или ID-карту и справки о регистрации месяца проживания;

копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (или справки об отказе) заявителя;

копию документа, удостоверяющего отношения ребенка и заявителя (свидетельство о рождении, усыновлении, документ, подтверждающий установление опеки или попечительства);

копию справки о регистрации места жительства ребенка (детей);

копию справки о взятии внутренне перемещенного лица на учет в департаменте соцполитики горсовета (копия указанной справки предоставляется заявителем на себя и ребенка (детей);

копию справки на ребенка/детей о пользовании льготами, согласно ст. 15 ЗУ "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты";

справку из заведения общего среднего образования о зачислении ребенка на обучение в 1-й класс;

справку об открытии лицевого банковского счета заявителя.

Копии всех документов должны быть подтверждены подлинниками.

Куда подавать заявление, документы и какие сроки

управление соцзащиты населения (Левобережное): ул. Замостенская, 7, тел.: 097 101 45 18, 093 190 83 93, (0432) 50 86 70, (0432) 50 86 77;

управление соцзащиты населения (Правобережное): пр-т. Космонавтов, 30, тел.: 097 101 58 40, 063 856 62 72, (0432) 50 83 88, (0432) 50 91 33.

К управлению соцзащиты следует обратиться до 30 сентября 2023 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы могут получить грант на собственный бизнес в сумме 130 тысяч гривен.