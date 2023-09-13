Некоторые украинцы могут ожидать компенсации от государства: кому и как дают выплаты

Размер начисления зависит от времени года

В Украине много граждан, которым предоставили статус внутриперемещенного лица (ВПЛ) и Кабмин внес свои изменения в правила назначения выплат. Кроме того, украинцам предусмотрена компенсация за безвозмездное предоставление временного жилья внутренним переселенцам.

Как сообщает Минреинтеграции, лицо, предоставившее убежище ВПЛ в своем доме, имеет право на 450 гривен в месяц в теплый период года и 900 гривен — во время отопительного сезона. На этой неделе уже началось начисление за март.

"В настоящее время уже направлено 75 миллионов гривен на такие выплаты для 29 тысяч владельцев жилья в Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Херсонской, Черновицкой, Черниговской, Черкасской областях. Кроме того, на следующей неделе должно начаться финансирование компенсаций за убежище переселенцев в апреле», — говорят в Минреинтеграции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что первоклассники получат от государства 5 000 тысяч гривен при некотором условии. Заявление следует подать до 30 сентября.