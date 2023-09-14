Працівники в Україні мають право на матеріальну допомогу: що за виплата та який її розмір

Є одна головна умова

Для ФОПів в Україні сплачують лікарняні у разі хвороби. Окрім того, оздоровчі нарахуються працівникам бюджетних установ, які йдуть у щорічний відпочинок. Вони розраховані на 7 категорій українців.

Як мовиться на сайті Безоплатної правової допомоги, матеріальна допомога на оздоровлення належить до фонду оплати праці, тому цю виплату можна прирівняти до заробітної плати. Відповідно, на допомогу на оздоровлення нараховуються зарплатні податки – ПДФО та військовий збір.

Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення обовʼязкова для:

державних службовців;

посадових осіб місцевого самоврядування;

педагогічних та науково-педагогічних працівників;

працівників бюджетних закладів та установ освіти, не належать до педагогічних та науково-педагогічних працівників;

медичних та фармацевтичних працівників;

бібліотекарів;

працівників будинків культури, музеїв.

Розмір оздоровчих

Для більшості працівників бюджетних установ допомога виплачується в розмірі не більше одного посадового окладу раз на рік під час оформлення основної щорічної відпустки. Якщо працівники відпрацювали неповний робочий час – розмір допомоги буде пропорційний відпрацьованому часу.

Проте у держслужбовців, службовців ОМС оздоровчі дорівнюють розміру середньомісячної зарплати.

Як отримати оздоровчі виплати

Щоб отримати свою матеріальну допомогу на оздоровлення, потрібно спершу взяти щорічну відпустку або її частину. Це головна умова отримання гарантованої виплати. Рішення про надання щорічної відпустки й про надання матеріальної допомоги оформлюють наказами роботодавця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що держава виплатить гроші тим, хто має дуже маленький дохід.