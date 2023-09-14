Работники в Украине имеют право на материальную помощь: что за выплата и какой ее размер

Есть одно главное условие

Для ФЛП в Украине оплачивают больничные в случае болезни. Кроме того, оздоровительные начислятся работникам бюджетных учреждений, которые уходят в ежегодный отдых. Они рассчитаны для 7 категорий украинцев.

Как говорится на сайте Безвозмездной правовой помощи, материальная помощь на оздоровление относится к фонду оплаты труда, поэтому эту выплату можно приравнять к заработной плате. Соответственно на помощь на оздоровление начисляются зарплатные налоги – НДФЛ и военный сбор.

Выплата материальной помощи на оздоровление обязательна для:

государственных служащих;

должностных лиц местного самоуправления;

педагогических и научно педагогических работников;

работников бюджетных учреждений и учреждений образования, не относящихся к педагогическим и научно-педагогическим работникам;

медицинских и фармацевтических работников;

библиотекарей;

работников домов культуры, музеев.

Размер оздоровительных

Для большинства работников бюджетных учреждений помощь выплачивается в размере не более одного должностного оклада раз в год при оформлении основного ежегодного отпуска. Если работники отработали неполное рабочее время – размер помощи будет пропорционален отработанному времени.

Однако у госслужащих, служащих ОМС, оздоровительные равны размеру среднемесячной зарплаты.

Как получить оздоровительные выплаты

Чтобы получить свою материальную помощь на оздоровление, нужно сначала взять ежегодный отпуск или его часть. Это основное условие получения гарантированной выплаты. Решение о предоставлении ежегодного отпуска и о предоставлении материальной помощи оформляется приказами работодателя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что государство выплатит деньги тем, кто имеет очень маленький доход.