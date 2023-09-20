Спрос на рабочие руки в Украине вырос: уровень безработицы упал до исторического минимума

Тех, кто получает пособие по безработице, стало меньше

После победы Украины в войне, в стране будет восстанавливаться экономика, появится много вакансий. Однако уже по итогам августа этого года, уровень официальной безработицы в стране упал до очередного исторического минимума.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости, которые публикует Национальный банк Украины. Таким образом потребность в сотрудниках среди украинских работодателей возросла.

Количество зарегистрированных безработных сократилось до 108,7 тысячи, среди них 78,8 тысячи — женщины. Для сравнения, год назад в Украине было 278,6 тысяч безработных.

Сократилось и количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице. Сейчас оно составляет 45,4 тысяч человек, а год назад было 230,5.

Потребность работодателей в работниках для замещения свободных рабочих мест в августе составляла 47,5 тысячи. За месяц этот показатель вырос на 9,9 тысячи. На одно свободное рабочее место в Украине в последний месяц лета приходилось по двое безработных граждан (речь о тех, кто имеет официальный статус безработного).

Напомним, ранее специалист Оксана Подгорная рассказала "Телеграфу", какие профессии будут востребованы в Украине после войны. По ее словам, сам факт наличия работы не гарантирует ни трудоустройства всем категориям граждан, ни зарплат, которые могли бы конкурировать с европейскими.