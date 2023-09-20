Попит на робочі руки в Україні зріс: рівень безробіття впав до історичного мінімуму

Тих, хто отримує допомогу з безробіття, поменшало

Після перемоги України у війні, в країні відновлюватиметься економіка, з’явиться багато вакансій. Проте вже за підсумками серпня цього року, рівень офіційного безробіття в країні впав до чергового історичного мінімуму.

Про це свідчать дані Державної служби зайнятості, які оприлюднює Національний банк України. Таким чином, потреба у співробітниках серед українських роботодавців зросла.

Кількість зареєстрованих безробітних скоротилася до 108,7 тисяч, серед них 78,8 тисяч — жінки. Для порівняння, рік тому в Україні було 278,6 тисячі безробітних.

Скоротилося і кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття. Нині воно становить 45,4 тисячі осіб, а рік тому було 230,5.

Потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць у серпні становила 47,5 тисяч. За місяць цей показник зріс на 9,9 тисяч. На одне вільне робоче місце в Україні в останній місяць літа припадало по двоє безробітних громадян (йдеться про тих, хто має офіційний статус безробітного).

Нагадаємо, раніше фахівець Оксана Підгірна розповіла "Телеграфу", які професії будуть потрібні в Україні після війни. За її словами, сам факт наявності роботи не гарантує ані працевлаштування всім категоріям громадян, ані зарплат, які б могли конкурувати з європейськими.