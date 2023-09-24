До 3100 гривень: хто з українців може отримати виплати до 1 жовтня

Тим, кому виплати не прийдуть до 1 жовтня, потрібно буде звертатися до ПФУ чи ЦНАПу

Українці продовжують отримувати різні види виплат від держави і одна з них у розмірі від 450 до 3100 гривень. Такий вид допомоги передбачений лише для ветеранів війни та членів сімей загиблих ветеранів війни, які набули цього статусу до 24 серпня 2023 року. Отримати гроші можна до 1 жовтня.

Отримати фінансову допомогу до Дня Незалежності України вищевказані категорії громадян можуть звернувшись до органів Пенсійного фонду або ЦНАПу. Про це пише видання "На Пенсії", посилаючись на інформацію Міністерства у справах ветеранів.

"Розміри та механізм проведення виплати разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2023 № 754", — йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що якщо людина отримала до 24 серпня відповідне посвідчення, але до 1 жовтня не отримає виплати, їй потрібно звернутися до 1 листопада до органів Пенсійного фонду України або до Центру надання адміністративних послуг.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що одна категорія українців може претендувати на допомогу від держави у розмірі 100 тисяч гривень. Однак у цьому випадку є один важливий нюанс.