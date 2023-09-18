Гроші на навчання: хто з українців отримає виплату в розмірі 27 тисяч гривень

Треба мати чотири документи

В Україні першокласникам нарахують 5 тисяч гривень через те, що вони є дітьми загиблих воїнів. Окрім того, 3 категорії громадяни мають право на 26,8 тисячі гривень.

Як повідомляють у Telegram-каналі Кабінету Міністрів України, особи отримають ваучери. Ваучер дає можливість пройти безкоштовно перекваліфікацію у професійно-технічних та вищих навчальних закладах нашої країни. Після навчання людина отримує диплом про утворення державного зразка.

Який розмір "ваучерів" та хто нараховує гроші

Ваучери відрізняються за сумами, залежно від вартості навчання, але водночас вони не можуть бути вищими за десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Зараз максимальна вартість – 26,8 тисячі гривень.

Оплачує ваучер Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування у разі безробіття.

Хто з українців може отримати виплату

якщо особа має професійно-технічну чи вищу освіту;

якщо особа зареєстрована у службі зайнятості як безробітна;

якщо особа проходила перепідготовку за направленням зі служби зайнятості.

Список необхідних документів

паспорт,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,

трудова книжка,

документи про здобуту освіту.

Треба звернутись до центру зайнятості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ВПО можуть залишитись без виплат від держави.