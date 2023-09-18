Деньги на обучение: кто из украинцев получит выплату в размере 27 тысяч гривен
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Надо иметь четыре документа
В Украине первоклассникам насчитают 5 тысяч гривен из-за того, что они дети погибших воинов. Кроме того, 3 категории граждан имеют право на 26,8 тысячи гривен.
Как сообщают в Telegram-канале Кабинета Министров Украины, лица получат ваучеры. Ваучер позволяет пройти бесплатно переквалификацию в профессионально-технических и высших учебных заведениях нашей страны. После обучения человек получает диплом об образовании государственного образца.
Какой размер "ваучеров" и кто начисляет деньги
Ваучеры отличаются по суммам, в зависимости от стоимости обучения, но в то же время они не могут быть выше десятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Сейчас максимальная стоимость – 26,8 тысяч гривен.
Оплачивает ваучер Фонд общеобязательного государственного социального страхования по безработице.
Кто из украинцев может получить выплату
- если лицо имеет профессионально-техническое или высшее образование;
- если лицо зарегистрировано в службе занятости как безработное;
- если лицо проходило переподготовку по направлению службы занятости.
Список необходимых документов
- паспорт,
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,
- трудовая книжка,
- документы о полученном образовании.
Следует обратиться в центр занятости.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ВПЛ могут остаться без выплат от государства.