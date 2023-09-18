Деньги на обучение: кто из украинцев получит выплату в размере 27 тысяч гривен

Надо иметь четыре документа

В Украине первоклассникам насчитают 5 тысяч гривен из-за того, что они дети погибших воинов. Кроме того, 3 категории граждан имеют право на 26,8 тысячи гривен.

Как сообщают в Telegram-канале Кабинета Министров Украины, лица получат ваучеры. Ваучер позволяет пройти бесплатно переквалификацию в профессионально-технических и высших учебных заведениях нашей страны. После обучения человек получает диплом об образовании государственного образца.

Какой размер "ваучеров" и кто начисляет деньги

Ваучеры отличаются по суммам, в зависимости от стоимости обучения, но в то же время они не могут быть выше десятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Сейчас максимальная стоимость – 26,8 тысяч гривен.

Оплачивает ваучер Фонд общеобязательного государственного социального страхования по безработице.

Кто из украинцев может получить выплату

если лицо имеет профессионально-техническое или высшее образование;

если лицо зарегистрировано в службе занятости как безработное;

если лицо проходило переподготовку по направлению службы занятости.

Список необходимых документов

паспорт,

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика,

трудовая книжка,

документы о полученном образовании.

Следует обратиться в центр занятости.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ВПЛ могут остаться без выплат от государства.