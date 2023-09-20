Безробітні українці можуть отримати до 100 тисяч гривень: які є умови та які потрібні документи

У деяких випадках треба буде повернути гроші

Україна нараховує досить великі суми соціальних виплат через різні причини. Наприклад, якщо у людини житло було пошкоджене або повністю зруйноване, то вона отримає 200 тисяч гривень. А у разі відкриття або розвитку власного бізнесу строком на 3 роки в рамках програми "Рука допомоги" — сплачується 100,5 тисяч.

Як повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, отримають виплату працездатні громадяни, які не працюють, із малозабезпечених сімей, що зареєстровані у Центрі зайнятості як безробітні.

Гроші можна вкласти в купівлю обладнання та матеріалів, які є необхідними для розвитку власної справи.

Як отримати допомогу та які потрібні документи

Список документів:

заява про надання фінансової допомоги,

бізнес-план,

довідка про несудимість.

Звернутись треба до найближчого центру зайнятості.

Після розгляду документів заявника комісія повідомить його про своє рішення у наданні допомоги чи відмові.

Якщо рішення буде позитивним, заявнику потрібно буде зробити наступне:

протягом 30 календарних днів зареєструватися як ФОП або зареєструвати юрособу;

укласти угоду про надання фінансової допомоги із Центром зайнятості;

передати центру зайнятості рахунок-фактуру та договір з постачальником обладнання чи матеріалів;

після отримання коштів на рахунок продавця, одержати обладнання чи матеріали.

Як повертати гроші

Повернути державі суму, взяту на відкриття своєї справи, можна по закінченні трирічного строку з дати її отримання однією сумою (протягом 30 календарних днів).

Також гроші можна повертати частинами відповідно до графіка, узгодженого з центром зайнятості.

Важливо, що сума, що повертається, зменшується на суму сплачених податків, зборів та ЄСВ.

У яких випадках допомогу можна не повертати

якщо підприємець сплатив податки, збори та ЄСВ на суму, що перевищує розмір наданої допомоги;

якщо підприємець у перший рік роботи працевлаштував за направленням центру зайнятості щонайменше дві особи з малозабезпечених сімей не менш як на два роки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 27 тисяч гривень можуть отримати українці для навчання.