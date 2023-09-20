Безработные украинцы могут получить до 100 тысяч гривен: какие есть условия и какие документы нужны
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В некоторых случаях нужно будет вернуть деньги
Украина насчитывает достаточно большие суммы социальных выплат по разным причинам. Например, если у человека жилье было повреждено или полностью разрушено, то он получит 200 тысяч гривен. А в случае открытия или развития собственного бизнеса сроком на 3 года в рамках программы "Рука помощи" — выплачивается 100,5 тысячи.
Как сообщают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, получат выплату трудоспособные неработающие граждане из малообеспеченных семей, зарегистрированных в Центре занятости как безработные.
Деньги можно вложить в покупку оборудования и материалов, необходимых для развития собственного дела.
Как получить помощь и какие нужные документы
Список документов:
- заявление о предоставлении финансовой помощи,
- бизнес-план,
- справка о несудимости.
Обратиться следует в ближайший центр занятости.
После рассмотрения документов заявителя комиссия уведомит его о своем решении о предоставлении помощи или отказе.
Если решение будет положительным, заявителю нужно будет сделать следующее:
- в течение 30 календарных дней зарегистрироваться как ФЛП или зарегистрировать юрлицо;
- заключить соглашение о предоставлении финансовой помощи с Центром занятости;
- передать центру занятости счет-фактуру и договор с поставщиком оборудования или материалов;
- после получения средств на счет продавца получить оборудование или материалы.
Как возвращать деньги
Возвратить государству сумму, взятую на открытие своего дела, можно по истечении трехлетнего срока с даты его получения одной суммой (в течение 30 календарных дней).
Также деньги можно возвращать по частям в соответствии с графиком, согласованным с центром занятости.
Важно, что возвращаемая сумма уменьшается на сумму уплаченных налогов, сборов и ЕСВ.
В каких случаях помощь можно не возвращать
- если предприниматель уплатил налоги, сборы и ЕСВ на сумму, превышающую размер оказанной помощи;
- если предприниматель в первый год работы трудоустроил по направлению центра занятости по меньшей мере два человека из малообеспеченных семей не менее двух лет.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что 27 тысяч гривен могут получить украинцы для обучения.