Украинцам могут выплатить 200 тысяч гривен: кого это будет касаться
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В приоритете на начисление есть пять категорий людей
Украинцы продолжают получать разные социальные выплаты для семей — первоклассникам начислят материальную помощь в случае, если они дети военных. Кроме того, граждане, чье жилье было повреждено или полностью разрушено, имеют право на финансовую помощь от государства.
Как сообщает вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале, размер выплаты составляет 200 тысяч гривен и уплатят в первую очередь их 5 категориям лиц.
На первом этапе услуги граждане помощь получат граждане, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте (жилье пригодно для жизни, но, например, нужно заменить двери или обои).
В приоритете на получение выплат будут:
- участники боевых действий;
- мобилизованные;
- семьи погибших военных;
- люди с инвалидностью I и II групп;
- многодетные семьи.
Далее программа будет масштабирована, чтобы помощь смогли получить украинцы, чьи дома были полностью уничтожены в результате российской агрессии.
Как оформить заявку
В приложении "Действие" в разделе "Услуги" требуется найти єВідновлення. После этого необходимо выбрать раздел "Подать заявку" и ответить на ряд вопросов, оставить свои данные и номер банковской карты. Именно на эту карту потом поступят средства, потраченные на стройматериалы и ремонтные услуги.
Сумму компенсации определит специальная комиссия, которую пришлет местная власть. Комиссия зафиксирует степень разрушения и примет окончательное решение, которое заявитель позже получит в приложении "Дія".
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые украинцы имеют право на деньги для обучения.