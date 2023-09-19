Укр

Украинцам могут выплатить 200 тысяч гривен: кого это будет касаться

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Украинская гривна Новость обновлена 19 сентября 2023, 15:45
Украинская гривна. Фото Mинфин

В приоритете на начисление есть пять категорий людей

Украинцы продолжают получать разные социальные выплаты для семей — первоклассникам начислят материальную помощь в случае, если они дети военных. Кроме того, граждане, чье жилье было повреждено или полностью разрушено, имеют право на финансовую помощь от государства.

Как сообщает вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале, размер выплаты составляет 200 тысяч гривен и уплатят в первую очередь их 5 категориям лиц.

На первом этапе услуги граждане помощь получат граждане, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте (жилье пригодно для жизни, но, например, нужно заменить двери или обои).

В приоритете на получение выплат будут:

  • участники боевых действий;
  • мобилизованные;
  • семьи погибших военных;
  • люди с инвалидностью I и II групп;
  • многодетные семьи.

Далее программа будет масштабирована, чтобы помощь смогли получить украинцы, чьи дома были полностью уничтожены в результате российской агрессии.

Как оформить заявку

В приложении "Действие" в разделе "Услуги" требуется найти єВідновлення. После этого необходимо выбрать раздел "Подать заявку" и ответить на ряд вопросов, оставить свои данные и номер банковской карты. Именно на эту карту потом поступят средства, потраченные на стройматериалы и ремонтные услуги.

Сумму компенсации определит специальная комиссия, которую пришлет местная власть. Комиссия зафиксирует степень разрушения и примет окончательное решение, которое заявитель позже получит в приложении "Дія".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые украинцы имеют право на деньги для обучения.

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#Социальные выплаты #Выплаты