Украинцам могут выплатить 200 тысяч гривен: кого это будет касаться

В приоритете на начисление есть пять категорий людей

Украинцы продолжают получать разные социальные выплаты для семей — первоклассникам начислят материальную помощь в случае, если они дети военных. Кроме того, граждане, чье жилье было повреждено или полностью разрушено, имеют право на финансовую помощь от государства.

Как сообщает вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале, размер выплаты составляет 200 тысяч гривен и уплатят в первую очередь их 5 категориям лиц.

На первом этапе услуги граждане помощь получат граждане, чьи дома нуждаются в косметическом ремонте (жилье пригодно для жизни, но, например, нужно заменить двери или обои).

В приоритете на получение выплат будут:

участники боевых действий;

мобилизованные;

семьи погибших военных;

люди с инвалидностью I и II групп;

многодетные семьи.

Далее программа будет масштабирована, чтобы помощь смогли получить украинцы, чьи дома были полностью уничтожены в результате российской агрессии.

Как оформить заявку

В приложении "Действие" в разделе "Услуги" требуется найти єВідновлення. После этого необходимо выбрать раздел "Подать заявку" и ответить на ряд вопросов, оставить свои данные и номер банковской карты. Именно на эту карту потом поступят средства, потраченные на стройматериалы и ремонтные услуги.

Сумму компенсации определит специальная комиссия, которую пришлет местная власть. Комиссия зафиксирует степень разрушения и примет окончательное решение, которое заявитель позже получит в приложении "Дія".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые украинцы имеют право на деньги для обучения.