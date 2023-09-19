Українцям можуть виплатити 200 тисяч гривень: кого це стосуватиметься

У пріоритеті на нарахування є п'ять категорій людей

Українці продовжують отримувати різні соціальні виплати для родин — першокласникам нарахують матеріальну допомогу у разі, якщо вони є дітьми військових. Окрім того, громадяни, чиє житло було пошкоджене або повністю зруйноване, мають право на фінансову допомогу від держави.

Як повідомляє віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram-каналі, розмір виплати становиться 200 тисяч гривень і сплатять у першу чергу їх 5 категоріям осіб.

На першому етапі послуги громадяни допомогу отримають громадяни, чиї будинки потребують косметичного ремонту (житло є придатним для життя, але, наприклад, потрібно замінити двері чи шпалери).

У пріоритеті на отримання виплат будуть:

учасники бойових дій;

мобілізовані;

сім’ї загиблих військових;

люди з інвалідністю І та II груп;

багатодітні сім’ї.

Далі програму буде масштабовано, щоб допомогу змогли отримати українці, чиї будинки були повністю знищені внаслідок російської агресії.

Як оформити заявку

У програмі "Дія" у розділі "Послуги" потрібно знайти єВідновлення. Після цього необхідно вибрати розділ "Подати заявку" та відповісти на низку питань, залишити свої дані та номер банківської картки. Саме на цю картку потім надійдуть кошти, витрачені на будматеріали та ремонтні послуги.

Суму компенсації визначить спеціальна комісія, яку надішле місцева влада. Комісія зафіксує ступінь руйнування та ухвалить остаточне рішення, яке заявник пізніше отримає у додатку "Дія".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що деякі українці мають право на гроші для навчання.