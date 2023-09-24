До 3100 гривен: кто из украинцев может получить выплаты до 1 октября

Тем, кому выплаты не придут до 1 октября, нужно будет обращаться в ПФУ или ЦНАП

Украинцы продолжают получать разные виды выплат от государства и одна и них в размере от 450 до 3100 гривен. Такой вид помощи предусмотрен только для ветеранов войны и членов семей погибших ветеранов войны, которые приобрели этот статус до 24 августа 2023. Получить деньги можно до 1 октября.

Получить финансовую помощь ко Дню Независимости Украины вышеуказанные категории граждан могут обратившись в органы Пенсионного фонда или в ЦНАП. Об этом пишет издание "На Пенсии", ссылаясь на информацию Министерства по делам ветеранов.

"Размеры и механизм проведения выплаты разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренной Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 21.07.2023 № 754", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что если человек получил до 24 августа соответствующее удостоверение, но до 1 октября не получит выплаты, ему нужно обратиться до 1 ноября в органы Пенсионного фонда Украины или в Центр предоставления административных услуг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что одна категория украинцев может претендовать на помощь от государства в размере 100 тысяч гривен. Однако в данном случае есть один важный нюанс.