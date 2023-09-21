Дали "подушку" и экономическую самостоятельность: почему власти радикально урезали выплаты беженцам

В 2023 году для выплат 2,6 млн переселенцев в бюджете предусмотрено 57 млрд гривен

В июле этого года Кабмин сделал радикальный шаг к существенному сужению круга получателей помощи ВПЛ, приняв постановление №709 "Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц". Соцпомощь была введена с началом широкомасштабного вторжения россии из расчета 2 тысячи гривен на взрослого человека и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Эту помощь продлили автоматически всем ВПЛ. А теперь, согласно обновленным правительством правилам, "общий срок получения пособия не может превышать 12 месяцев с месяца назначения " (ранее льгота действовала до окончания военного положения).

Таким образом, государство будет постепенно сокращать количество ВПЛ, имеющих право на выплаты, и через год максимально минимизирует эту льготу, если только не будут появляться новые оккупированные территории и соответственно новые беженцы.

За что так поступили с переселенцами? Изменения в законодательстве "Телеграфу" прокомментировала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

"Внутренне перемещенные лица не могут быть пожизненно внутренне перемещенными. Задача каждой помощи – стабилизировать человека, дать ему "подушку" поддержки, а дальше отпустить в экономическую самостоятельность. Мы не можем какую-то категорию людей, которые уже, например, пять лет назад переместились в Киев, Львов или другие регионы и обустроили там свою жизнь, продолжать считать внутренне перемещенными и просто продолжать им за это платить. Это сегодня очень сложно и дорого для государства", — отметила Жолнович.

Поддержка ВПЛ действительно "съедает" ощутимую часть бюджета. Так, по данным Кабмина, в 2023 году для выплат 2,6 млн. переселенцев в бюджете предусмотрено 57 млрд. гривен.

Сумма немалая, но посчитаем эту финансовую "подушку", о которой говорит министр. Возьмем, к примеру, семью переселенцев: двое взрослых и один ребенок. В месяц такая семья получает 7 тысяч гривен помощи ВПЛ – это стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киевской области. И даже если не тратить эти деньги на аренду, а откладывать, за год "накапает" 84 тысячи. Разжиться собственным жильем на эти средства невозможно, а в том-то и суть выплат ВПЛ – поддержать людей, ставших бездомными.

Согласно постановлению №709, "по окончании выплаты помощи в случае возникновения сложных жизненных обстоятельств, обусловленных отсутствием места жительства, и невозможности возвращения к заброшенному месту жительства получатель может обратиться в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета или предоставителя социальных услуг для получения социальных услуг ".

Таким образом, всю поддержку переселенцев переводят на местные власти, а центральный бюджет уже не будет тратить миллиарды гривен на выплаты ВПЛ.

В Минсоцполитики объясняют логику такого решения следующим образом:

"Изменениями в законодательство определен срок, на который осуществляется поддержка ВПЛ. Мы не спрашиваем, что у человека есть, понимаем что у человека стресс и сложность при обустройстве новой жизни – мы человеку пол года платим. Не смог обустроиться – еще полгода платим. А далее, если у людей есть инвалидность, бедность, малообеспеченность или другие риски, они уже получают помощь, учитывая каждый конкретный риск, а не только потому, что когда-то они переместились из зоны боевых действий», — резюмировала Оксана Жолнович.

Напомним, что ранее "Телеграф" назвал причины для продления выплаты ВПЛ на год.