Это ошибка: некоторых украинцев лишили выплат от государства, когда вернут

О ситуации уже знают в правительстве

С начала полномасштабного вторжения россии многие граждане Украины имеют право на помощь, как от государства, так и от различных международных организаций. Но иногда могут случаться ошибки, из-за которых нуждающиеся не получают свои выплаты. К сожалению, так произошло с переселенцами, оставшимися на территории Украины, но жилье которых было разрушено во время войны российскими захватчиками.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.в эфире телемарафона заявила, что о ситуации уже знают в правительстве и работают над её разрешением. По ее словам, прекращение выплат произошло в рамках верификации внутри перемещенных лиц, которая началась 1 августа.

Она пояснила, что начисления останавливают автоматически благодаря доступу к разным реестрам, однако иногда возникают ошибки. Дело в том, что реестр разрушенного жилья и реестр внутри перемещенных лиц не связаны между собой, поэтому выплат "автоматически" лишили всех, у кого есть разрушенное жилье.

"Мы об этом узнали, поручили немедленно произвести интеграцию данных, чтобы наши органы соцзащиты имели данные и возобновили выплаты всем, у кого разрушено жилье", — сообщила министр.

Когда вернут выплаты

После проверки данных денежная помощь будет возвращена. Выплаты будут происходить ежемесячно 15 и 28 числа.

Напомним, ранее мы писали о том, что некоторые украинцы могут одновременно получать социальную помощь и пенсию.