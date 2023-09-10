Це помилка: деяких українців позбавили виплат від держави, коли повернуть

Про ситуацію вже знають в уряді

З початку повномасштабного вторгнення росії багато громадян України мають право на допомогу як від держави, так і від різних міжнародних організацій. Але іноді можуть траплятися помилки, через які ті, хто потребують виплат, не отримують їх. На жаль, так сталося з переселенцями, що залишилися на території України, але житло яких було зруйноване під час війни російськими загарбниками.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.в ефірі телемарафону заявила, що про ситуацію вже знають в уряді та працюють над її вирішенням. За її словами, припинення виплат сталося у рамках верифікації ВПО, яка розпочалася 1 серпня.

Вона пояснила, що нарахування автоматично зупиняються завдяки доступу до різних реєстрів, однак іноді виникають помилки. Справа в тому, що реєстр зруйнованого житла та реєстр усередині переміщених осіб не пов’язані між собою, тому виплат "автоматично" позбавили всіх, хто має зруйноване житло.

"Ми про це дізналися, доручили негайно здійснити інтеграцію даних, щоб наші органи соцзахисту мали дані та відновили виплати всім, у кого зруйновано житло ", — повідомила міністр.

Коли повернуть виплати

Після перевірки даних грошову допомогу буде повернуто. Виплати відбуватимуться щомісяця 15 та 28 числа.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що деякі українці можуть одночасно отримувати соціальну допомогу та пенсію.