Как выйти на пенсию в 60 и от чего будет зависеть размер выплаты: ответы ПФУ

Почти каждый год в нашей стране необходимый страховой стаж будет увеличиваться

Пенсионеры в Украине имеют возможность изменять вид своих выплат. К примеру, пенсию по возрасту поменять на пенсию из-за инвалидности. Но чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, человеку нужно иметь 30 лет стажа.

Как говорят в Пенсионном фонде, почти каждый год увеличивается страховой стаж. Если в 2023 году он составляет 30 лет, то в 2028 году — 35 лет.

Специалисты объясняют, если лицу исполнилось 60 лет в 2023 году и он имеет менее 30 лет страхового стажа, то человек будет иметь право на назначение пенсии только в 63 при наличии не менее 20 лет стажа.

Следует отметить, что минимально необходимый страховой стаж, дающий право на назначение пенсии в 65 лет – 15 лет.

Страховой стаж, дающий право ухода на пенсию, определяется на дату достижения возраста 60, 63 или 65 лет.

Но размер пенсионной выплаты для каждого лица будет высчитываться индивидуально и будет зависеть от накопленного им страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что пенсионеры в октябре могут получить денежную помощь.