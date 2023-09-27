В Кабмине анонсировали индексацию пенсий: когда украинцам ждать повышения

Сумма дополнительных средств к пенсии будет зависеть от одного значимого фактора

В 2024 году украинцев ожидает увеличение пенсионных выплат. Это произойдет из-за запланированной в государственном бюджете индексации выплат.

Об этом "Телеграфу" сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович. Как говорит чиновница, повышение пенсионных выплат точно будет, однако в этом году их ждать не стоит.

"Не в этом году, а в следующем – 2024 году. Мы представили свой проект бюджета на 2024 год, где заложили увеличение доходов Пенсионного фонда. По плану, примерно на 100 миллиардов больше", — объясняет глава Минсоцполитики.

На сколько вырастет средняя пенсия в 2024 году

Жолнович подчеркнула, что конкретные расчеты будут позже, потому что размер повышения будет зависеть от уровня инфляции. Если ориентироваться на прогнозы Национального банка, он составит 10,6%.

"Мы хотим осовременить и обновить наши пенсии исходя из уровня инфляции", — подчеркнула министр.

Следует отметить, по словам Жолнович, в 2024 году будут новые подходы к уплате пенсионных выплат. Это сделано с целью, чтобы начисление средств было равным для всех украинцев.

"Мы параллельно хотим пересмотреть расчет наших пенсий, ведь у нас очень много недостатков в расчете. Например, люди, которые выходили на пенсию в 2000-х годах и имели рыночную заработную плату, и такие же люди, которые вышли на пенсию в 2014 году, имеют совершенно разную пенсию и есть огромный разрыв. Поэтому сейчас мы хотим пересмотреть эти подходы, чтобы обеспечить справедливость", — подытожила глава Минсоцполитики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какая должна быть сумма заработной платы, если человек хочет получать пенсию в размере 10 тысяч гривен.