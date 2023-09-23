Украинским пенсионерам проведут "справедливую индексацию" выплат: когда и кому добавят

Чего ждать пенсионерам весной

Несмотря на военное положение в Украине продолжают выплачивать пенсии. И, мало того, в планах правительства имеется проведение индексации.

Как сообщает ZN, Кабмин намерен пересмотреть выплаты украинским пенсионерам с 1 марта 2024 года и сделать их "более справедливыми". В новой индексации правительство хочет устранить проблему с тем, что получатели мелких пенсий получали маленькие надбавки, а в то время как получатели больших пенсий могли рассчитывать на существенные доплаты.

Дело в том, что в Украине на начало 2023 года было зафиксировано 10,68 миллиона пенсионеров, которые в среднем получали 4236 грн. Однако по факту получалось, что лишь четверть всех пенсионеров получали больше указанной суммы.

Сам размер пенсии вычисляется по сложной формуле и базируется на трудовом стаже и зарплате, с которой уплачен ЕСВ. Надбавки же тоже базировались на этих факторах. То есть люди с маленькой пенсией получают маленькие надбавки.

С 2024 года правительство намерено провести индексацию в рамках комплексной пенсионной реформы, суть которой сводится к введению коэффициентов и баллов. Это, как ожидается, поможет устранить разные "перекосы" в назначенных выплатах. Например, двое людей, проработавших одинаковое количество лет на одной и той же работе, могут получать разную пенсию, если один из них вышел на пенсию в 2001 году, а другой — в 2022. При том если один получает 3,5 тысячи гривен, то второй может получить 6.

Новый механизм расчетов позволит также поднять среднюю пенсию до 6 тысяч гривен с текущих 5,2.

В настоящее время неизвестно на какой процент поднимутся выплаты, поскольку это будет известно ближе к февралю следующего года.

Следует отметить, что индексаций пенсий в 2023 году в Украине больше не планируется, однако увеличение пенсионных выплат произойдет в следующем году. В эксклюзивном комментарии "Телеграфа" министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, каких изменений в пенсионном обеспечении ждать украинцам в 2024 году.