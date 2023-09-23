Українським пенсіонерам проведуть "справедливу індексацію" виплат: коли та кому додадуть

Чого чекати пенсіонерам навесні

Попри воєнний стан в Україні, продовжують виплачувати пенсії. І, мало того, плани уряду мають проведення індексації.

Як повідомляє ZN, Кабмін має намір переглянути виплати українським пенсіонерам з 1 березня 2024 року і зробити їх "справедливішими". У новій індексації уряд хоче усунути проблему з тим, що отримувачі дрібних пенсій отримували маленькі надбавки, а тоді як отримувачі великих пенсій могли розраховувати на суттєві доплати.

Річ у тому, що в Україні на початок 2023 року було зафіксовано 10,68 мільйона пенсіонерів, які в середньому отримували 4236 грн. Проте за фактом виходило, що лише чверть усіх пенсіонерів отримували більше за вказану суму.

Сам розмір пенсії обчислюється за складною формулою та базується на трудовому стажі та зарплаті, з якої сплачено ЄСВ. Надбавки теж базувалися на цих факторах. Тобто люди з маленькою пенсією одержують маленькі надбавки.

З 2024 року уряд має намір провести індексацію у рамках комплексної пенсійної реформи, суть якої зводиться до запровадження коефіцієнтів та балів. Це, як очікується, допоможе усунути різні "перекоси" у призначених виплатах. Наприклад, двоє людей, які пропрацювали однакову кількість років на одній і тій самій роботі, можуть отримувати різну пенсію, якщо один із них вийшов на пенсію у 2001 році, а інший — у 2022. При тому, якщо один отримує 3,5 тисячі гривень, то другий може отримати 6.

Новий механізм розрахунків дозволить також підняти середню пенсію до 6 тисяч гривень із поточних 5,2.

Наразі невідомо на який відсоток піднімуться виплати, оскільки це буде відомо ближче до лютого наступного року.

Слід зазначити, що індексацій пенсій у 2023 році в Україні більше не планується, однак збільшення пенсійних виплат відбудеться наступного року. В ексклюзивному коментарі "Телеграфа" міністр соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, яких змін у пенсійному забезпеченні чекати на українців у 2024 році.