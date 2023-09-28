Вы сами себе хозяин: как украинцы могут самостоятельно увеличить пенсии

Есть только одна функция, но придется потратить деньги

Украинцы, если хотят получать достойную выплату во время отдыха, могут воспользоваться услугой меценатской пенсии в ПФУ. На сайте можно также узнать размер будущего начисления.

Как объясняет Министр социальной политики Оксана Жолнович, на портале Пенсионного Фонда Украины, с помощью специального калькулятора, лица могут самостоятельно вычислить сумму своей будущей пенсии.

Сначала человеку нужно авторизоваться на сайте, используя электронную подпись (КЕП), Дія. Подпись или BankID. Затем открыть раздел "Портал персональных услуг" и выбрать "Пенсионный калькулятор".

"Все данные, необходимые для расчета пенсии, в системе подтягиваются автоматически. Не нужно заполнять вручную ни трудовой стаж, ни информацию о месте работы. Электронные сервисы позволяют рассчитать все быстро и автоматически ", — объясняет министерша.

Кроме того, на сайте также можно самостоятельно доплатить страховые взносы, если лицо хочет, чтобы его пенсия была больше. Или помочь вашим родным получать большую пенсию уже сейчас, заплатив взносы для меценатской пенсии.

"Это сервисы, которые сегодня уже успешно работают. И мы будем их расширять, чтобы увеличивать возможности инвестировать в свое будущее ", – пояснила она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в правительстве анонсировали индексацию пенсий.