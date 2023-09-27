З 1 жовтня частина жінок має стати на військовий облік: Ляшко пояснив, що і для кого зміниться

Проблем із виїздом за кордон ні в кого не буде

З 1 жовтня 2023 року деякі українські жінки повинні будуть стати на обов’язковий військовий облік. Однак принципових змін для них не станеться.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Він пояснив, що в Україні медичні професії для жінок та фармацевтична освіта для жінок ще з часів Незалежності підпадали під перелік тих спеціальностей, які входили до військового обліку та затверджувалися наказом міністра оборони.

"Тому змін не відбувається, окрім тих, які зробила Верховна Рада, вносячи зміни в закон про військовий облік. Медичні професії виокремили вже прямо в законі, зазначивши, що жінки з медичною та фармацевтичною освітою підлягають постановці на військовий облік, а також і інші спеціальності, які визначені у переліку, затвердженому наказом Міністерства оборони", — каже він.

Він додав, що до постанови уряду, яка регулює питання перетину державного кордону, поки що зміни щодо жінок з медичною та фармацевтичною освітою не внесені.

"Обмеження щодо жінок з медичною або фармацевтичною освітою можуть застосовуватися тільки тоді, коли такі жінки перебувають на державних посадах, в центральних органах виконавчої влади або є народними депутатами чи депутатами місцевих рад. Саме тоді, як і для всіх інших держслужбовців, на жінок-медиків можуть поширюватися обмеження щодо перетину державного кордону. Інших змін немає і не планується", — пояснив міністр.

Ляшко також зазначив, що кожне підприємство має у структурі людини, яка веде мобілізаційний облік.

"Ведуться певні списки, які діляться на категорії: офіцерський, старшинський, рядовий склад. Ці дані передаються до центру комплектувань. Тому зараз є законодавча вимога, є встановлений порядок, є певна інструкція Міністерства оборони, що повинні всі зробити, за якою формою подати ці документи", — сказав Ляшко.

Нагадаємо, про те, які жінки, як і коли повинні стати на військовий облік, ви можете дізнатися з інфографіки "Телеграфа":

Раніше ми писали про те, як жінкам підготуватися до служби та можливої мобілізації.