Жінки в армії: психолог пояснила, як підготуватися до служби та можливої мобілізації

Рішення про проходження військової служби українки мають ухвалювати лише добровільно

В Україні з жовтня має стартувати процес добровільної постановки на військовий облік жінок певних професій. У будь-якому випадку це має відбуватися без будь-якого тиску з боку, а жінці слід розуміти, чи готова вона до служби, причому проговорити це питання з сім’єю.

Декілька простих, але дуже важливих порад для українок, які таки наважаться прийти у військкомат, надала військова волонтерка та психолог Надія Омельченко, пише "24 канал". За її словами, військова служба — не проста справа, а отже, проходити її примусово не варто.

На думку Омельченко, перш ніж стати на військовий облік і, ймовірно, піти в армію, жінкам варто пройти кілька етапів особистої підготовки. Насамперед це інформаційна готовність — вивчити всі дані про спеціальність, яка пропонується, щоб потім не шкодувати про зроблений вибір. Також треба розуміти власну психологічну стійкість, адже саме від швидкості реакції в армії залежить дуже багато.

Також українки мають розуміти: якщо вони йдуть на військовий облік — це відповідальність. Якщо за цим слідує ще й підписання контракту про проходження служби — відповідальність подвоюється, адже людина робить вибір не на день-другий, а на тривалий термін.

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Крім цього, варто проговорити деякі нюанси з родичами. Якщо жінка має дитину, вона повинна розуміти, хто за нею доглядатиме за її відсутності, чи влаштовує такий розклад інших членів сім’ї тощо. Чим менше українці доведеться турбуватися про побутові дрібниці, тим легше їй перебуватиме в армії.

Додамо, що психолог наголошує — слід бути готовим до деяких нюансів, які може принести за собою служба:

гендерна нерівність (Україна все ще перебуває у процесі усвідомлення ситуації, де жінка йде до армії нарівні з чоловіком);

фізичні навантаження (не варто гнатися за виконанням чоловічих нормативів, наші організми мають відмінності, але й зовсім просто не буде);

традиційних "чоловічих" та "жіночих" завдань в армії немає;

підтримуйте інших товаришів по службі, якщо їм важко — немає нічого поганого у прояві емпатії та співчуття. Якщо ж допомога потрібна вам, то попросити про неї — не соромно;

пам’ятайте про своє "коло контролю" — все, що вам доступно, виконуйте, не намагаючись змінити те, що не залежить від вас.

У вільний час Надія Омельченко рекомендує жінкам більше читати, розвиваючи критичне мислення. Військові не можуть дозволити собі вірити всі джерелам поспіль, тобто повинні розумітися на достовірності інформації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яке покарання може світити військовозобов’язаним жінкам, які вирішать не ставати на військовий облік у жовтні. При цьому питання військового обліку українок все одно можуть відкласти на деякий час.