С 1 октября часть женщин должна встать на воинский учет: Ляшко объяснил, что и для кого изменится

Проблем с выездом за границу ни у кого не будет

С 1 октября 2023 некоторые украинские женщины должны будут встать на обязательный воинский учет. Однако принципиальных изменений для них не произойдет.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он объяснил, что в Украине медицинские профессии для женщин и фармацевтическое образование для женщин еще со времен Независимости подпадали под перечень тех специальностей, которые входили в военный учет и утверждались приказом министра обороны.

"Потому изменений не происходит, кроме тех, которые сделала Верховная Рада, внося изменения в закон о военном учете. Медицинские профессии выделили уже прямо в законе, отметив, что женщины с медицинским и фармацевтическим образованием подлежат постановке на военный учет, а также другие специальности, которые определены в перечне, утвержденном приказом Министерства обороны", — говорит он.

Он добавил, что в постановление правительства, которое регулирует вопрос пересечения государственной границы, пока изменения, касающиеся женщин с медицинским и фармацевтическим образованием, не внесены.

"Ограничения женщин с медицинским или фармацевтическим образованием могут применяться только тогда, когда такие женщины находятся на государственных должностях, в центральных органах исполнительной власти или являются народными депутатами или депутатами местных советов. Именно тогда, как и для всех других госслужащих, на женщин-медиков могут распространяться ограничения пересечения государственной границы. Других изменений нет и не планируется", — пояснил министр.

Ляшко также отметил, что каждое предприятие имеет в структуре человека, который ведет мобилизационный учет.

"Ведутся определенные списки, которые делятся на категории: офицерский, старшинский, рядовой состав. Эти данные передаются центру комплектований. Поэтому сейчас есть законодательное требование, есть установленный порядок, есть определенная инструкция Министерства обороны, что должны все сделать, по какой форме подать эти документы", — сказал Ляшко.

Напомним, о том, какие женщины, как и когда должны встать на воинский учет, вы можете узнать из инфографики "Телеграфа":

Ранее мы писали о том, как женщинам подготовиться к службе и возможной мобилизации.