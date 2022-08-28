Женщины в армии: психолог объяснила, как подготовиться к службе и возможной мобилизации

Решение о прохождении воинской службы украинки должны принимать только добровольно

В Украине с октября должен стартовать процесс добровольной постановки на воинский учет женщин определенных профессий. В любом случае это должно проходить без любого давления со стороны, а женщине следует понимать, готова ли она к несению службы, причем проговорить этот вопрос с семьей.

Несколько простых, но весьма важных советов для украинок, которые таки решатся прийти в военкомат, предоставила военная волонтерка и психолог Надежда Омельченко, пишет "24 канал". По ее словам, воинская служба — не простое дело, а, значит, проходить ее "из-под палки" не стоит.

По мнению Омельченко, прежде чем стать на воинский учет и, вполне вероятно, пойти в армию, женщинам стоит пройти несколько этапов личной подготовки. В первую очередь, это информационная готовность — изучить все данные о специальности, которая предлагается, чтобы потом не сожалеть о сделанном выборе. Также надо понимать собственную психологическую стойкость, ведь именно от быстроты реакции в армии зависит очень многое.

Также украинки должны понимать: если они идут ставать на воинский учет — это ответственность. Если за этим следует еще и подписание контракта о прохождении службы — ответственность удваивается, ведь человек делает выбор не на день-второй, а на достаточно длительный срок.

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Помимо этого стоит проговорить некоторые нюансы с родственниками. Если женщина имеет ребенка, она должна понимать, кто будет за ним присматривать в ее отсутствие, устраивает ли такой расклад других членов семьи и т.п. Чем меньше украинке придется беспокоиться о бытовых мелочах, тем легче ей будет находиться в армии.

Добавим, что психолог подчеркивает — следует быть готовым к некоторым нюансам, которые может принести за собой служба:

гендерное неравенство (Украина все еще находится в процессе осознания ситуации, где женщина идет в армию наравне с мужчиной);

физические нагрузки (не стоит гнаться за выполнением мужских нормативов, наши организмы имеют отличия, но и совсем просто тозже не будет);

традиционных "мужских" и "женских" заданий в армии нет;

поддерживайте других сослуживцев, если им тяжело — нет ничего плохого в проявлении эмпатии и сочувствия. Если же помощь нужна вам, то попросить о ней — не зазорно;

помните о своем "круге контроля" — все, что вам доступно, выполняйте, не стараясь изменить то, что не зависит от вас.

В свободное время Надежда Омельченко рекомендует женщинам побольше читать, развивая критическое мышление. Военные не могут позволить себе верить все источникам подряд, то есть должны разбираться в достоверности информации.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какое наказание может светить военнообязанным женщинам, которые решат не становиться на воинский учет в октябре. При этом вопрос воинского учета украинок все равно могут отложить на некоторое время.