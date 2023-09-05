Это обязательно: кто из украинок осенью должен встать на воинский учет (инфографика)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Им придется зарегистрироваться в ТЦК
В Украине воинский учет для женщин является добровольным. Однако с 1 октября 2023 работницы некоторых сфер будут обязаны зарегистрироваться в военкоматах.
"Телеграф" рассказывает о том, кто будет подлежать обязательному воинскому учету. Таким женщинам, в частности, нужно будет пройти медкомиссию, отчитываться о месте регистрации и так далее.
Стоит отметить, что исключением из правил являются гражданки, которые получили образование до утверждения изменений в закон о воинской обязанности и военной службе (то есть до 30 декабря 2022 г.). Для них будет работать так называемый переходной период.
Более подробно о том, кто, как и когда должен встать на воинский учет вы можете узнать из инфографики "Телеграфа":
Напомним, ранее мы писали о том, как женщинам подготовиться к службе и возможной мобилизации.
Также мы сообщали о том, какие повестки будут раздавать украинцам осенью и что они означают. К слову, не все они значат, что получатель обязательно отправится на фронт. У него могут просто уточнить актуальные данные.