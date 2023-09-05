Це обов'язково: хто з українок восени має стати на військовий облік (інфографіка)

Їм доведеться зареєструватися у ТЦК

В Україні військовий облік для жінок є добровільним. Проте з 1 жовтня 2023 року робітниці деяких сфер будуть зобов’язані зареєструватися у військкоматах.

"Телеграф" розповідає про те, хто підлягатиме обов’язковому військовому обліку. Таким жінкам, зокрема, потрібно буде пройти медкомісію, звітувати про місце реєстрації тощо.

Варто зазначити, що винятком із правил є громадянки, які здобули освіту до затвердження змін до закону про військовий обов’язок та військову службу (тобто до 30 грудня 2022 р.). Для них працюватиме так званий перехідний період.

Більш детально про те, хто, як і коли повинен стати на військовий облік, ви можете дізнатися з інфографіки "Телеграфа":

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як жінкам підготуватися до служби та можливої мобілізації.

Також ми повідомляли про те, які повістки роздаватимуть українцям восени і що вони означають. До речі, не всі вони означають, що одержувач обов’язково вирушить на фронт. Він може просто уточнити актуальні дані.