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Чи зможуть жінки-медики з 1 жовтня виїжджати за кордон: прикордонники поставили крапку

Автор
Наталія Демедюк Наталія Демедюк
Дата публікації
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Автор
Речник ДПСУ Андрій Демченко Новина оновлена 28 вересня 2023, 19:00
Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото Укрінформ

Обмеження при перетині кордону продовжують діяти для чоловіків віком 18-60 років

Жінки-медики, які в Україні мають стати на військовий облік до 1 жовтня, матимуть право перетинати кордон. Зміни до Закону від 7 жовтня 2022 року та узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в Україні не означають мобілізацію для жінок.

"Змін, пов’язаних з перетином кордону, для жінок, які мають стати на військовий облік, немає", — пояснив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Військовий наголосив, що обмеження при перетині кордону продовжують діяти для чоловіків віком 18-60 років, а також для різних посадовців, що прописано в постанові уряду №57.

"Ця норма стосується як чоловіків, так і жінок. Інших змін щодо обмеження в праві виїзду, в тому числі жінок, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, немає", – зазначив Демченко.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2022 року ВРУ ухвалила закон про внесення змін до статті 1 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу". У документі сказано, що добровільно на військовий облік повинні стати жінки з медичною або фармацевтичною освітою. Це стосується дівчат у віці 18–60 років.

  • лікарі,
  • медсестри,
  • стоматологи,
  • акушерки
  • фармацевти.

Коли жінка з’явиться до ТЦК, на неї заведуть особисту справу, відправлять на медкомісію та ухвалять рішення про придатність чи непридатність до військової служби.

Крім того, мати-медик має право отримати відстрочку від військової служби, якщо:

  • виховує дитину одна,
  • у неї троє та більше неповнолітніх дітей,
  • виховує дитину з інвалідністю
  • чоловік служить у силах оборони України.

Раніше "Телеграф" писав, що означає постановка жінок-медиків на військовий облік.

Теги:
#Медики #Перетин кордону #Військовий облік