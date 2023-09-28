Чи зможуть жінки-медики з 1 жовтня виїжджати за кордон: прикордонники поставили крапку

Обмеження при перетині кордону продовжують діяти для чоловіків віком 18-60 років

Жінки-медики, які в Україні мають стати на військовий облік до 1 жовтня, матимуть право перетинати кордон. Зміни до Закону від 7 жовтня 2022 року та узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в Україні не означають мобілізацію для жінок.

"Змін, пов’язаних з перетином кордону, для жінок, які мають стати на військовий облік, немає", — пояснив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Військовий наголосив, що обмеження при перетині кордону продовжують діяти для чоловіків віком 18-60 років, а також для різних посадовців, що прописано в постанові уряду №57.

"Ця норма стосується як чоловіків, так і жінок. Інших змін щодо обмеження в праві виїзду, в тому числі жінок, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, немає", – зазначив Демченко.

Нагадаємо, що 7 жовтня 2022 року ВРУ ухвалила закон про внесення змін до статті 1 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу". У документі сказано, що добровільно на військовий облік повинні стати жінки з медичною або фармацевтичною освітою. Це стосується дівчат у віці 18–60 років.

лікарі,

медсестри,

стоматологи,

акушерки

фармацевти.

Коли жінка з’явиться до ТЦК, на неї заведуть особисту справу, відправлять на медкомісію та ухвалять рішення про придатність чи непридатність до військової служби.

Крім того, мати-медик має право отримати відстрочку від військової служби, якщо:

виховує дитину одна,

у неї троє та більше неповнолітніх дітей,

виховує дитину з інвалідністю

чоловік служить у силах оборони України.

Раніше "Телеграф" писав, що означає постановка жінок-медиків на військовий облік.