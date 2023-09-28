Чи зможуть жінки-медики з 1 жовтня виїжджати за кордон: прикордонники поставили крапку
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Обмеження при перетині кордону продовжують діяти для чоловіків віком 18-60 років
Жінки-медики, які в Україні мають стати на військовий облік до 1 жовтня, матимуть право перетинати кордон. Зміни до Закону від 7 жовтня 2022 року та узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в Україні не означають мобілізацію для жінок.
"Змін, пов’язаних з перетином кордону, для жінок, які мають стати на військовий облік, немає", — пояснив речник ДПСУ Андрій Демченко.
Військовий наголосив, що обмеження при перетині кордону продовжують діяти для чоловіків віком 18-60 років, а також для різних посадовців, що прописано в постанові уряду №57.
"Ця норма стосується як чоловіків, так і жінок. Інших змін щодо обмеження в праві виїзду, в тому числі жінок, які з 1 жовтня мають стати на військовий облік, немає", – зазначив Демченко.
Нагадаємо, що 7 жовтня 2022 року ВРУ ухвалила закон про внесення змін до статті 1 Закону "Про військовий обов’язок та військову службу". У документі сказано, що добровільно на військовий облік повинні стати жінки з медичною або фармацевтичною освітою. Це стосується дівчат у віці 18–60 років.
- лікарі,
- медсестри,
- стоматологи,
- акушерки
- фармацевти.
Коли жінка з’явиться до ТЦК, на неї заведуть особисту справу, відправлять на медкомісію та ухвалять рішення про придатність чи непридатність до військової служби.
Крім того, мати-медик має право отримати відстрочку від військової служби, якщо:
- виховує дитину одна,
- у неї троє та більше неповнолітніх дітей,
- виховує дитину з інвалідністю
- чоловік служить у силах оборони України.
Раніше "Телеграф" писав, що означає постановка жінок-медиків на військовий облік.